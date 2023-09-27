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В США призвали Байдена вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти призвал американского президента Джо Байдена лично вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном из-за отсутствия общего согласия по принятию временного бюджета страны. Об этом 26 сентября он заявил журналистам.

Он также отметил, что было бы очень важно провести встречу с Байденом, чтобы предотвратить приостановку работы правительства, что и называется шатдауном.

«Я прошу президента вмешаться, поскольку сенат не выполнил свою работу и не продолжил усилия палаты представителей. Президент должен вмешаться и что-то предпринять, иначе нам грозит шатдаун», — сказал политик.

Конгресс, чтобы избежать шатдауна, должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября.

Полный шатдаун: в США возникла угроза приостановки работы правительства
К концу месяца конгресс должен сформировать бюджет на следующий финансовый год

До этого, 23 сентября, Байден призвал членов Республиканской партии не допустить приостановку работы правительства США. Он подчеркнул, что приостановка работы правительства повлияет на всё, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая детскими образовательными программами. Американский лидер призвал республиканцев вернуться к вопросу бюджета.

В тот же день The Washington Post сообщило, что правительство США начало подготовку к возможной приостановке работы. По информации газеты, если решение по бюджету не будет принято, миллионам госслужащих и военных не выплатят зарплату, а многие федеральные программы резко прекратят работу.

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