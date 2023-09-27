В США призвали Байдена вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти призвал американского президента Джо Байдена лично вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном из-за отсутствия общего согласия по принятию временного бюджета страны. Об этом 26 сентября он заявил журналистам.

Он также отметил, что было бы очень важно провести встречу с Байденом, чтобы предотвратить приостановку работы правительства, что и называется шатдауном.

«Я прошу президента вмешаться, поскольку сенат не выполнил свою работу и не продолжил усилия палаты представителей. Президент должен вмешаться и что-то предпринять, иначе нам грозит шатдаун», — сказал политик.

Конгресс, чтобы избежать шатдауна, должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября.

До этого, 23 сентября, Байден призвал членов Республиканской партии не допустить приостановку работы правительства США. Он подчеркнул, что приостановка работы правительства повлияет на всё, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая детскими образовательными программами. Американский лидер призвал республиканцев вернуться к вопросу бюджета.

В тот же день The Washington Post сообщило, что правительство США начало подготовку к возможной приостановке работы. По информации газеты, если решение по бюджету не будет принято, миллионам госслужащих и военных не выплатят зарплату, а многие федеральные программы резко прекратят работу.