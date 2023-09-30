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Палата представителей США утвердила проект бюджета на 45 дней

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Фото: Global Look Press/Rod Lamkey - CNP
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Палата представителей США утвердила 30 сентября проект финансирования правительства на 45 дней, предложенный Республиканской партией.

Документ поддержали две трети конгрессменов, теперь он направлен для утверждения в сенат США. Проект не содержит какой-либо финансовой помощи Украине.

Полный шатдаун: в США возникла угроза приостановки работы правительства
К концу месяца конгресс должен сформировать бюджет на следующий финансовый год

Ранее 30 сентября Белый дом начал в X обратный отсчет до наступления шатдауна. Администрация президента США заявила, что приостановка работы правительства ежедневно будет лишать малый бизнес в стране более $100 млн критического финансирования по вине крайних республиканцев.

29 сентября представители Республиканской партии спрогнозировали двухнедельный перерыв в работе правительства. Отмечалось, что в случае объявления шатдауна более 820 тыс. федеральных служащих будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, то есть они не смогут выйти на другую работу, а заработная плата не будет перечислена. При этом подготовка к возможной приостановке началась еще 23 сентября.

Ранее, 28 сентября, политолог-американист Малек Дудаков рассказал «Известиям», что приостановка работы правительства США приведет к сокращению помощи Украине. По его мнению, у президента США Джо Байдена нет возможности избежать шатдауна — этот процесс произойдет автоматически 1 октября. Однако, как отметил американист, это не приведет к какой-то моментальной катастрофе для американского правительства.

Байден 24 сентября призвал членов Республиканской партии не допустить шатдауна. Он подчеркнул, что приостановка работы правительства повлияет на всё, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая детскими образовательными программами. Американский лидер призвал республиканцев вернуться к вопросу бюджета.

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