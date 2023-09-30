Палата представителей США утвердила проект бюджета на 45 дней
Палата представителей США утвердила 30 сентября проект финансирования правительства на 45 дней, предложенный Республиканской партией.
Документ поддержали две трети конгрессменов, теперь он направлен для утверждения в сенат США. Проект не содержит какой-либо финансовой помощи Украине.
Ранее 30 сентября Белый дом начал в X обратный отсчет до наступления шатдауна. Администрация президента США заявила, что приостановка работы правительства ежедневно будет лишать малый бизнес в стране более $100 млн критического финансирования по вине крайних республиканцев.
29 сентября представители Республиканской партии спрогнозировали двухнедельный перерыв в работе правительства. Отмечалось, что в случае объявления шатдауна более 820 тыс. федеральных служащих будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, то есть они не смогут выйти на другую работу, а заработная плата не будет перечислена. При этом подготовка к возможной приостановке началась еще 23 сентября.
Ранее, 28 сентября, политолог-американист Малек Дудаков рассказал «Известиям», что приостановка работы правительства США приведет к сокращению помощи Украине. По его мнению, у президента США Джо Байдена нет возможности избежать шатдауна — этот процесс произойдет автоматически 1 октября. Однако, как отметил американист, это не приведет к какой-то моментальной катастрофе для американского правительства.
Байден 24 сентября призвал членов Республиканской партии не допустить шатдауна. Он подчеркнул, что приостановка работы правительства повлияет на всё, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая детскими образовательными программами. Американский лидер призвал республиканцев вернуться к вопросу бюджета.