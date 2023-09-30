Белый дом в соцсети X начал отсчет до возможного шатдауна в США

Белый дом начал вести отсчет до предполагаемого шатдауна — приостановки работы федерального правительства США. Информация об этом обновляется на странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«18 часов до того, как крайние республиканцы закроют правительство», — говорится в последнем к этому моменту сообщении Белого дома.

Там же указывается, что приостановка работы правительства ежедневно будет лишать малый бизнес в США более $100 млн критического финансирования.

Каждый час счетчик времени, оставшегося до предполагаемого шатдауна, обновляется.

Ранее в этот день представители Республиканской партии спрогнозировали двухнедельный перерыв в работе правительства. Отмечалось, что в случае объявления шатдауна более 820 тыс. федеральных служащих будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, то есть они не смогут выйти на другую работу, притом что заработная плата не будет перечислена. При этом подготовка к возможной приостановке началась еще 23 сентября.

Президент США Джо Байден 24 сентября также призвал членов Республиканской партии не допустить шатдауна. Он подчеркнул, что приостановка работы правительства повлияет на всё, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая детскими образовательными программами. Американский лидер призвал республиканцев вернуться к вопросу бюджета.

Позже, 30 сентября, автор Newsweek Элли Кук отметила, что предполагаемая приостановка работы американского правительства станет катастрофой для Украины. По ее мнению, шатдаун может быть выгоден президенту России Владимиру Путину, а также американским противникам.

До этого, 28 сентября, политолог-американист Малек Дудаков рассказал «Известиям», что приостановка работы правительства США приведет к сокращению помощи Украине. По его мнению, у Байдена нет возможности избежать шатдауна — этот процесс произойдет автоматически 1 октября. Однако, как отметил американист, это не приведет к какой-то моментальной катастрофе для американского правительства.

26 сентября спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал американского президента лично вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном из-за отсутствия общего согласия по принятию временного бюджета страны. Он также отметил, что было бы очень важно провести встречу с Байденом, чтобы предотвратить приостановку работы правительства.