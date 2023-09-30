В США возможный шатдаун назвали катастрофой для Украины

Возможная приостановка работы американского правительства станет катастрофой для Украины. Об этом 30 сентября пишет автор Newsweek Элли Кук.

«Закрытие повлияет почти на всё — от внутренних служб США до [спецоперации России] на Украине — и является надвигающейся катастрофой для Киева», — отмечает журналист.

По ее мнению, надвигающаяся приостановка работы американского правительства может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину. По сообщению Пентагона, которое передает Кук, на стратегическом уровне закрытие правительства США может быть выгодно американским противникам.

Ранее в этот день помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью изданию The Atlantic заявил, что администрация США хочет, чтобы конгресс поддержал план обеспечения поставок помощи Украине на годы вперед. Салливан отметил, что представители Республиканской партии выступают против предоставления помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), признав таким образом наличие трудностей процедурного характера в утверждении финансовой поддержки страны. По его мнению, вопрос поддержки наступательных действий Украины напрямую связан с национальной безопасностью самих Соединенных Штатов.

Республиканцы в этот же день спрогнозировали двухнедельный перерыв в работе правительства США. Отмечалось, что в случае шатдауна более 820 тыс. федеральных служащих будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, то есть они не смогут выйти на другую работу, притом что заработная плата не будет перечислена. 23 сентября правительство США начало подготовку к возможной приостановке работы на случай, если законодатели не смогут договориться по поводу продления финансирования. В тот же день президент США Джо Байден призвал членов Республиканской партии не допустить шатдауна. Он подчеркнул, что приостановка работы правительства повлияет на всё, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая детскими образовательными программами. Американский лидер призвал республиканцев вернуться к вопросу бюджета.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.