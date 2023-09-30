СМИ сообщили о возможном двухнедельном шатдауне в США

Республиканцы спрогнозировали двухнедельный перерыв в финансировании правительства США. Об этом 29 сентября сообщила газета The Washington Post.

«Республиканцы в палате представителей в частном порядке признают, что приостановка работы правительства может продлиться как минимум две недели», — пишет издание.

Согласно информации журналистов, давление на палату будет усиливаться, поскольку все ожидают, что шатдаун будет прекращен до того, как военнослужащие получат свою зарплату в середине октября.

«Большинство республиканцев не хотят остановки работы правительства, но испытывают сложности с одобрением любых компромиссных проектов бюджета на короткий период», — пишет издание.

Также отмечается, что в случае шатдауна более 820 тыс. федеральных служащих будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, то есть они не смогут выйти на другую работу, притом что заработная плата не будет перечислена.

23 сентября правительство США начало подготовку к возможной приостановке работы, которая может случиться, если законодатели не смогут договориться по поводу продления финансирования. Если решение не будет принято, миллионам госслужащих и военных не выплатят зарплату, а федеральные программы — от некоторых проверок безопасности пищевых продуктов и до фондов по уходу за детьми — резко прекратят работу.

В тот же день президент США Джо Байден призвал членов Республиканской партии не допустить приостановку работы правительства США. Он подчеркнул, что приостановка работы правительства повлияет на всё, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая детскими образовательными программами. Американский лидер призвал республиканцев вернуться к вопросу бюджета.

Комментируя эти события, политолог-американист Малек Дудаков рассказал «Известиям», что приостановка работы правительства США приведет к сокращению помощи Украине. По его мнению, у Байдена нет возможности избежать шатдауна — этот процесс произойдет автоматически 1 октября. Однако, как отметил американист, это не приведет к какой-то моментальной катастрофе для американского правительства.

26 сентября спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал американского президента лично вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном из-за отсутствия общего согласия по принятию временного бюджета страны. Он также отметил, что было бы очень важно провести встречу с Байденом, чтобы предотвратить приостановку работы правительства.