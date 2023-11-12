Спикер конгресса США предложил финансирование правительства без помощи Киеву

В беседе с представителями Республиканской партии в нижней палате конгресса США спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) предложил законопроект временного финансирования федерального правительства, в котором отсутствует помощь Израилю и Украине. Об этом 11 ноября сообщили в газете The Hill.

Отмечается, что спикер составил собственный проект бюджета с целью избежать шатдауна (приостановки работы федерального правительства США) 17 ноября.

В рамках плана он сделал акцент на финансировании национальных программ, связанных с сельским хозяйством, энергетикой, военным строительством, транспортом и жильем.

Предполагается, что проект Джонсона будет действовать до 19 января 2024 года. Финансирование работы других ведомств и программ предлагается продлить до 2 февраля 2024 года.

В статье подчеркнули, что план не включает выделение средств в качестве финансовой поддержки Израилю и Украине, а также они не направлены на защиту границ США.

Республиканец считает, что данные вопросы должны рассматриваться отдельно от законопроекта, направленного на избежание шатдауна.

В издании Politico в свою очередь отметили, что ряд однопартийцев спикера уже выразили несогласие с подходом Джонсона. Это снижает шансы на одобрение предложения в нижней палате конгресса, где у республиканцев большинство.

В газете уверены, что даже в случае, если проект дойдет до сената, демократы, которые составляют там большинство, не пропустят его дальше.

Таким образом, инициатива Джонсона вряд ли поможет избежать приостановки работы федерального правительства.

17 ноября истекает срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства на 45 дней. 1 октября президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней (до 17 ноября 2023-го), в который не входит помощь Украине. Таким образом, в Соединенных Штатах была предотвращена приостановка работы правительства. При этом американский лидер тогда заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не прекратит поддержку Киева.

В связи со сложившимися обстоятельствами должность главы палаты представителей США освободилась 3 октября, после того как конгрессмены впервые в истории Соединенных Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти.

Позднее, 25 октября, палата представителей США избрала спикером республиканца Майка Джонсона. Избрание растянулось на четыре дня. Таким образом, палата представителей Соединенных Штатов не имела человека на этом посту в течение трех недель.