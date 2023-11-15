Палата представителей США одобрила проект бюджета без средств Израилю и Украине

Палата представителей США одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Об этом 14 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на результаты голосования.

Для принятия документа необходимы были голоса двух третей членов палаты. За высказались 336 человек, против — 95.

«Палата представителей США во вторник приняла временную меру, чтобы предотвратить частичное закрытие федерального правительства», — указало издание.

Документ направлен на одобрение в сенат.

Проект был внесен спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Он акцентировал внимание на финансировании национальных программ, связанных с сельским хозяйством, энергетикой, военным строительством, транспортом и жильем. Однако в издании Politico выразили мнение, что в сенате не пропустят его.

Джонсон 12 ноября составил собственный проект бюджета, в котором отсутствует помощь Израилю и Украине, чтобы избежать шатдауна (приостановки работы федерального правительства США) 17 ноября.

До этого, 1 октября, президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней (до 17 ноября 2023-го), в который не входит помощь Украине. Таким образом был предотвращен шатдаун. При этом американский лидер заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не прекратит поддержку Киева.

На фоне событий должность главы палаты представителей США освободилась 3 октября, после того как конгрессмены впервые в истории Соединенных Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти. Палата представителей США избрала спикером республиканца Майка Джонсона 25 октября. Таким образом, палата представителей Соединенных Штатов не имела человека на этом посту в течение трех недель.