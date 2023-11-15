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Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю

CNN: Байден одобрит законопроект о финансировании без помощи Украине и Израилю
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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Президент США Джо Байден одобрит законопроект о государственном финансировании без предоставления помощи Украине и Израилю, если его примет сенат. Об этом 15 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Чиновник также призвал республиканцев в палате представителей отказаться от «чрезмерных, партийных законопроектов об ассигнованиях» и работать в сотрудничестве с демократами над законопроектами об ассигнованиях на весь год. Кроме того, он призвал конгресс выделить финансирование Израилю, Украине и пограничной безопасности.

«Конгресс должен также решить неотложные вопросы национальной безопасности и внутренние потребности, включая финансирование Израиля, Украины, гуманитарную помощь, безопасность границ, WIC [программа питания для женщин, младенцев и детей] и другие важные приоритеты, которые имеют двухпартийную поддержку», — добавил собеседник.

Новый план временного бюджета был предложен в воскресенье, 12 ноября. Администрация США его раскритиковала, назвав несерьезным. Однако через 72 часа подчиненные американского лидера Джо Байдена сообщили конгрессменам-демократам, что он одобрит законопроект, если его примет сенат, отмечает Politico.

После этого законопроект был принят палатой представителей при поддержке демократов. Ожидается, что сенат одобрит эту меру до субботы.

Автором законопроекта выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана). Отмечается, что он составил собственный проект бюджета, в котором отсутствует помощь Израилю и Украине, с целью избежать шатдауна (приостановки работы федерального правительства США) 17 ноября.

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17 ноября истекает срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства на 45 дней. 1 октября Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней (до 17 ноября 2023-го), в который не входит помощь Украине. Таким образом, в Соединенных Штатах была предотвращен шатдаун. При этом американский лидер тогда заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не прекратит поддержку Киева.

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