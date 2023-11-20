Пентагон анонсировал новую военную помощь Украине на $100 млн

США предоставят Украине новый транш военной помощи на $100 млн, объявил 20 ноября шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев.

«Я анонсировал сегодня очередную передачу [военного имущества из наличия у Пентагона] на $100 млн», — сказал он.

В новый пакет военной помощи Украине Белый дом включил боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковое вооружение.

Ллойд Остин прибыл в Киев ранее 20 ноября. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Имел честь встретиться сегодня в Киеве c Зеленским, чтобы подтвердить твердую поддержку Украины со стороны США. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим поддерживать экстренные нужды Украины на поле боя и долгосрочные оборонные потребности», — написал он в соцсети X.

На текущей неделе Остин проведет 17-е заседание контактной группы по обороне Украины, в котором, как ожидается, примет участие около 50 стран.

В начале ноября Пентагон сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву очередную партию вооружения на $425 млн. В нее войдут боеприпасы для NASAMS и HIMARS, артиллерийские снаряды и противотанковое оружие.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.