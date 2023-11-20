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Шеф Пентагона прибыл в Киев

Шеф Пентагона прибыл в Киев для укрепления стратегического партнерства с Украиной
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Фото: Global Look Press/dpa/Boris Roessler
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Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник, 20 ноября, прибыл в Киев, чтобы встретиться с руководством Украины. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

«Обсуждения будут сосредоточены на дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Соединенными Штатами Америки и Украиной, включая обеспечение Вооруженных сил Украины боевыми возможностями, необходимыми им для зимы», — говорится в сообщении.

Добавляется также, что глава Пентагона в ходе встреч с украинскими властями «подчеркнет неизменную приверженность США предоставлению Украине помощи в сфере безопасности», а также обсудит долгосрочное видение будущего ВСУ.

Отмечается, что на текущей неделе Остин также проведет 17-е заседание контактной группы по обороне Украины, в которой, как ожидается, примет участие около 50 стран.

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Ранее, 13 ноября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Чарльзом Брауном. По итогам переговоров Залужный сообщил, что подробно объяснил Брауну текущую обстановку. Кроме того, он обсудил с Брауном планы на зимний период.

Залужный указал на то, что украинская армия нуждается в поставках новых снарядов, средств противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Помимо этого, они обсудили вопросы подготовки солдат ВСУ и восстановления боеспособности подразделений.

За два дня до этого, 11 ноября, министры обороны США и Украины Остин и Рустем Умеров также в ходе телефонного разговора обсудили приоритетные направления помощи Киеву и планы на предстоящее заседание контактной группы по военному содействию.

В начале октября прошла предыдущая встреча контактной группы по Украине. После нее Умеров заявил, что западные партнеры обещали Киеву военную помощь почти на $500 млн. В эту сумму входят система противовоздушной обороны, боеприпасы, подготовка к зиме и F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.

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