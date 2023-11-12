Остин обсудил с Умеровым планы на очередную встречу в формате Рамштайн

В ходе телефонного разговора министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Рустем Умеров обсудили приоритетные направления помощи Киеву и планы на предстоящее заседание контактной группы по военному содействию Киеву в формате «Рамштайн». Об этом 11 ноября сообщили на официальном сайте Пентагона.

Отмечается, что стороны также обсудили положение дел на поле боя.

Следующее заседание созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине планируется позже в этом месяце.

Последний раз такая встреча проходила 11 октября. В рамках обсуждений Киев предложил создать «коалицию развития оборонной индустрии» для локализации производства оружия в стране. В минобороны Украины также подчеркнули, что в настоящее время существует шесть коалиций с западными странами-партнерами, в частности по танкам, истребителям F-16, боевым машинам пехоты CV-90, а также по вопросам разминирования, информационных технологий и «стратегии украинской армии будущего». Кроме того, впервые в заседании очно принял участие украинский президент Владимир Зеленский.

Также 11 октября на встрече контактной группы Умеров сказал, что западные партнеры обещали Киеву военную помощь почти на $500 млн. в эту сумму входят система противовоздушной обороны, боеприпасы, подготовка к зиме и F-16.

Ранее в этот день глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания заявил, что истребители-бомбардировщики F-16 будут переданы не раньше весны следующего года. Также он сообщил, что Болгария передаст Украине компоненты к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-300.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.