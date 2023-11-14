Залужный в разговоре с председателем ОКНШ США Брауном обсудил состояние ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Чарльзом Брауном. Об этом украинский главком заявил в своем Telegram-канале в понедельник, 13 ноября.

Залужный сообщил, что подробно объяснил Брауну текущую обстановку. Он упомянул, что труднее всего приходится ВСУ на авдеевском, купянском и марьинском направлениях.

«Ситуация сложная, но контролируемая», — заявил главнокомандующий.

Кроме того, он обсудил с Брауном планы на зимний период. Залужный упомянул, что украинская армия нуждается в поставках новых снарядов, средств противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Помимо этого, они обсудили вопросы подготовки солдат ВСУ и восстановления боеспособности подразделений.

Ранее в тот же день сообщалось, что миссия Евросоюза планирует провести обсуждение возможных гарантий безопасности для Украины. Сообщалось также, что альянс не успеет реализовать свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.

Перед этим, 11 ноября, министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Рустем Умеров в ходе телефонного разговора обсудили приоритетные направления помощи Киеву и планы на предстоящее заседание контактной группы по военному содействию.

1 ноября Залужный в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, сказал он.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.