Реклама
Прямой эфир
Спорт
Кержаков покинул пост главного тренера сербского «Спартака»
Мир
Военные ЦАХАЛ захватили парламент Газы и сфотографировались на его трибуне
Общество
В России могут запретить продавать алкоголь в фастфуде
Мир
Армия Израиля заявила о дезорганизации структуры ХАМАС на севере Газы
Общество
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошел технический день
Мир
Более 30 человек погибли в результате атаки по лагерю беженцев в секторе Газа
Общество
Госдума продлила приостановку выплат по вкладам граждан CCCР до 2027 года
Мир
В МИД РФ прокомментировали позицию США по конфликту на Ближнем Востоке
Экономика
Россию решили отключить от международной авиационной доменной зоны
Мир
Из сектора Газа за день эвакуировано почти 100 россиян
Мир
Премьер Польши Моравецкий объявил об отставке правительства
Общество
Эвакуированные из сектора Газа россияне доставлены в Москву
Мир
ХАМАС заявило о готовности освободить 70 заложников при условии временного перемирия
Сюжет:

Залужный в разговоре с председателем ОКНШ США Брауном обсудил состояние ВСУ

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Чарльзом Брауном. Об этом украинский главком заявил в своем Telegram-канале в понедельник, 13 ноября.

Залужный сообщил, что подробно объяснил Брауну текущую обстановку. Он упомянул, что труднее всего приходится ВСУ на авдеевском, купянском и марьинском направлениях.

«Ситуация сложная, но контролируемая», — заявил главнокомандующий.

Кроме того, он обсудил с Брауном планы на зимний период. Залужный упомянул, что украинская армия нуждается в поставках новых снарядов, средств противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Помимо этого, они обсудили вопросы подготовки солдат ВСУ и восстановления боеспособности подразделений.

Ну, помоги: американская помощь Украине будет пересмотрена
Форма поддержки и ее содержание изменятся, а суммы станут меньше

Ранее в тот же день сообщалось, что миссия Евросоюза планирует провести обсуждение возможных гарантий безопасности для Украины. Сообщалось также, что альянс не успеет реализовать свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.

Перед этим, 11 ноября, министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Рустем Умеров в ходе телефонного разговора обсудили приоритетные направления помощи Киеву и планы на предстоящее заседание контактной группы по военному содействию.

1 ноября Залужный в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, сказал он.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023