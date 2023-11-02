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Главком ВСУ Залужный: украинский конфликт зашел в тупик, прорыва не будет

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Украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Об этом 1 ноября в интервью для журнала The Economist заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

По его словам, сейчас спасти ситуацию, в которой оказалась украинская армия, может только резкий технологический скачок, как, например, порох в свое время.

«Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. <…> Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — считает Залужный.

Также он признался, что долгое время не мог понять, в чем причина провалов ВСУ, ведь, по его подсчетам, планы по «заходу в Крым» уже должны были осуществиться. Однако в итоге он видел только то, как украинские военные подрываются на минных полях, а западная техника уничтожается российской артиллерией.

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Ранее, 27 октября, экс-директор по российским вопросам в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл указала, что в конфликте на Украине преимуществом обладает российская сторона.

В тот же день бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону отметил, что российская армия в настоящий момент проводит такие операции, которые окончательно ликвидируют ВСУ в недалеком будущем. По его словам, на фоне активных действий российских систем противовоздушной обороны (ПВО) многие пилоты ВСУ отказались взлетать на своих истребителях

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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