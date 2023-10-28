Президент РФ Владимир Путин знает, что конфликт на Украине складывается в пользу России. На это указала бывший директор по российским вопросам в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл в беседе с журналом Foreign Policy 27 октября.

По ее словам, в ситуации обострения конфликта на Ближнем Востоке, когда Вашингтон столкнулся с необходимостью оказывать поддержку не только Украине, но и Израилю, Киев всё отчетливее становится перед лицом скорого ослабления западной помощи. России же эти события на руку, отмечает Хилл.

«Противостояние становится внутренней проблемой для многих стран. В этом контексте [президент РФ] Путин считает, что это станет ключом к подрыву поддержки Киева Западам, где всё более негативное восприятие [конфликта] может подтолкнуть Украину к началу переговоров на условиях России», — передает журнал ее слова.

Хилл высказала мнение, что западные лидеры стали жертвами завышенных ожиданий по поводу того, на что в действительности были способны Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время контрнаступления.

«Нам нужен был более рациональный разговор о возможностях украинских военных. Русские действительно закрепились, построив сотни километров противотанковой обороны и мин», — отметила она.

В тот же день бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону отметил, что российская армия в настоящий момент проводит такие операции, которые окончательно ликвидируют ВСУ в недалеком будущем. По его словам, на фоне активных действий российских систем противовоздушной обороны (ПВО) многие пилоты ВСУ отказались взлетать на своих истребителях. По его словам, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) ВС РФ моментально их уничтожают.

Ранее, 15 октября, президент России указал на то, что потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках боевых действий, и российская армия об этом знает и реагирует соответствующим образом, добавил глава государства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.