Потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному. Об этом заявил президент России Владимир Путин 16 октября в интервью Медиакорпорации Китая, текст опубликован на сайте Кремля.

«Они (Вооруженные сил Украины (ВСУ). — Ред.) объявили о том, что будут добиваться поражения России и победы на поле боя, стратегического поражения России. Начали активные боевые действия, так называемое контрнаступление. С 4 июня оно продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении», — отметил российский лидер.

Кроме того, Путин отметил, что Вооруженные силы (ВС) страны улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках боевых действий, и российская армия об этом знает и реагирует соответствующим образом, добавил глава государства.

При этом президент РФ заявил, что Москва никогда не возражала завершить конфликт мирными методами, однако этому мешает позиция Киева.

Ранее, 14 октября, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong отметил, что ВСУ понесли колоссальные потери и оказались на грани полного уничтожения. Украинская сторона имеет «какие-то резервы, которые бросит в бой». Однако, по сути, армия Украины уничтожена, уверен он.

В тот же день бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что безрезультативное контрнаступление украинской армии привело к деморализации украинских солдат. ВСУ не смогли добиться каких-то значимых достижений на фронте за четыре месяца наступления. Однако под командованием киевского режима украинская армия потеряла много боевиков и лишились большого количества оружия и военной техники, подчеркнул бывший советник Кучмы.

Накануне газета Al Khaleej написала, что президент Украины Владимир Зеленский и его западные союзники обеспокоены активной подготовкой Вооруженных сил РФ к продолжению специальной военной операции (СВО) предстоящей зимой. По данным издания, Москва развивает тактику ведения боевых действий в зимние месяцы. Между тем ВС РФ уже получили более современные вооружения и укрепили линии обороны в зоне СВО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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