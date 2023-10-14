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Экс-разведчик Риттер заявил, что ВСУ на грани уничтожения из-за больших потерь

Экс-разведчик Риттер: ВСУ оказались на грани уничтожения из-за огромных потерь
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери и оказались на грани полного уничтожения, заявил 14 октября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Потери ВСУ просто умопомрачительны», — сказал он.

Риттер отметил, что украинская сторона имеет «какие-то резервы, которые бросит в бой». Однако, по сути, армия Украины уничтожена, уверен он.

Экс-разведчик добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому докладывают об огромных потерях танков и другой тяжелой бронетехники, а также предупреждают, что украинская артиллерия полностью разбита.

«Я хочу сказать, что для украинцев это очень трагично, что сейчас происходит», — цитирует его «Газета.Ru».

До этого, 12 октября, Риттер заявил, что ВСУ оказались в ловушке в Запорожской и Харьковской областях. Он отметил, что российские силы наносят украинской армии серьезный урон.

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Ранее в октябре бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон отметил, что украинские военные попали в котел под Купянском в Харьковской области. Уточнялось, что они лишены возможности пополнять запасы и теперь имеют только два выхода из ситуации. По его мнению, солдаты будут либо уничтожены, либо сдадутся в плен.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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