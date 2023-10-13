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Экс-разведчик США заявил об ужасном положении ВСУ под Запорожьем и Харьковом

Экс-разведчик Риттер: ВСУ оказались в ужасной ситуации в Запорожской и Харьковской областях
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Фото: REUTERS/Stringer
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в ловушке в Запорожской и Харьковской областях, заявил 12 октября бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Русские загнали их в ловушку. Скоро они возьмут в котел украинских военных. А Киев вместо отхода с позиции посылает подкрепление, что делает ситуацию намного хуже», — сказал он в эфире YouTube-канала Through the eyes of.

Риттер отметил, что российские вооруженные силы наносят украинской армии серьезный урон. По его словам, конфликт закончится для Киева крахом, потому что у ВСУ заканчиваются люди и вооружение, а контрнаступление остановилось.

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Ранее в этот же день бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российские военные в состоянии освободить Харьков в течение нескольких дней. Макгрегор отметил, что США остается только догадываться, почему Вооруженные силы России (ВС РФ) до сих пор не начали таких действий, хотя «они в состоянии это осуществить». Также он добавил, что украинская армия находится на искусственном жизнеобеспечении.

Двумя днями ранее, 10 октября, бывший американский разведчик Скотт Риттер также заявил, что западные страны заставят Украину пойти на переговоры с Россией и отказаться от освобожденных РФ областей. Он считает, что подобные мнения уже звучат на Западе.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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