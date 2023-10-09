Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о попадании ВСУ в котел под Купянском
Украинские военные попали в котел под Купянском в Харьковской области. Об этом 8 октября заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.
«По имеющимся данным, Россия заманила в котел огромное количество украинских солдат», — рассказал он YouTube-каналу Dialogue works.
Джонсон заявил, что украинские военные лишены возможности пополнять запасы и теперь имеют только два выхода из ситуации.
«Когда этот котел закроется, эти солдаты будут либо уничтожены, либо им придется сдаться, и я думаю, что это будет одно из самых крупных поражений для Украины», — сказал Джонсон.
Ранее, 8 октября, командир отряда «Барс-9» группировки войск «Запад» с позывным Медведь сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска прекращено, украинское командование готовит его к обороне. При аэроразведке были выявлены приготовленные ВСУ наблюдательные посты в жилых зданиях и места взлета разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе.
5 октября Минобороны РФ показало кадры уничтожения складов с боеприпасами ВСУ на купянском направлении с помощью тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». По словам командира ТОС-1А «Солнцепек» с позывным Черный, работать с боевой машиной по ночам приходится гораздо чаще, чем днем, поскольку выполнение боевых задач в ночное время создает эффект неожиданности для украинских военных.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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