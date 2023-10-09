Реклама
Прямой эфир
Мир
Министр обороны Израиля заявил о начале полной блокады сектора Газа
Общество
ФСБ России возбудила против бывшего адвоката Новикова дело о госизмене
Мир
Лавров призвал срочно остановить палестино-израильское противостояние
Общество
Синоптик спрогнозировал потепление в Москве на этой неделе до +15
Пресс-релизы
Владимир Путин направил приветствие участникам Российской энергетической недели
Мир
Армия Израиля начала новую серию ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа
Экономика
Рубль в начале осени стал самой недооцененной валютой среди стран G20
Мир
Посольство РФ отвергло наличие информации о пропавших без вести в Израиле россиянах
Общество
Аэропорт Внуково сообщил о технических сбоях в системе выдачи и приема багажа
Мир
Силы ЦАХАЛ поразили более 500 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада»
Мир
Spiegel сообщил о провале партии Шольца на выборах в Гессене
Армия
«Известия» показали удар миномета отряда «Барс-12» по позициям ВСУ
Мир
В Пенсильвании один человек погиб и восемь пострадали в результате стрельбы
Мир
WP рассказала о запросе Израиля у США пополнить запас ракет-перехватчиков
Сюжет:

Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о попадании ВСУ в котел под Купянском

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские военные попали в котел под Купянском в Харьковской области. Об этом 8 октября заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

«По имеющимся данным, Россия заманила в котел огромное количество украинских солдат», — рассказал он YouTube-каналу Dialogue works.

Джонсон заявил, что украинские военные лишены возможности пополнять запасы и теперь имеют только два выхода из ситуации.

«Когда этот котел закроется, эти солдаты будут либо уничтожены, либо им придется сдаться, и я думаю, что это будет одно из самых крупных поражений для Украины», — сказал Джонсон.

На ошибках мучаться: ВФУ пытаются наносить контрудары под Купянском
Активность противника вызвана его страхами, что российская армия может освободить этот город, полагают эксперты

Ранее, 8 октября, командир отряда «Барс-9» группировки войск «Запад» с позывным Медведь сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска прекращено, украинское командование готовит его к обороне. При аэроразведке были выявлены приготовленные ВСУ наблюдательные посты в жилых зданиях и места взлета разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе.

5 октября Минобороны РФ показало кадры уничтожения складов с боеприпасами ВСУ на купянском направлении с помощью тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». По словам командира ТОС-1А «Солнцепек» с позывным Черный, работать с боевой машиной по ночам приходится гораздо чаще, чем днем, поскольку выполнение боевых задач в ночное время создает эффект неожиданности для украинских военных.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023