Безрезультативное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) привело к деморализации украинских солдат. Об этом 14 октября заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Командиры пускали в лобовую атаку своих воинов, растет недовольство, скажем, падает в определенной степени установка на наступление, деморализация идет у людей. Это естественно», — сказал он.

Как отметил Соскин, украинская армия не смогла добиться каких-то значимых достижений на фронте за четыре месяца наступления. Однако под командованием киевского режима ВСУ потеряли много боевиков и лишились большого количества оружия и военной техники, подчеркнул бывший советник Кучмы.

О колоссальных потерях ВСУ говорят и на Западе. Так, 14 октября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинская армия оказалась на грани полного уничтожения. Он отметил, что украинская сторона имеет «какие-то резервы, которые бросит в бой», однако, по сути, армия Украины уничтожена.

Ранее, 12 октября, обозреватель бельгийского портала Modern Diplomacy Рич Бердан указал, что ВСУ попали в «мясорубку» из-за жажды власти западных политиков. Бердан отметил, что об этом свидетельствуют неудачи украинских войск на поле боя и их провальные попытки прорвать линию обороны ВС РФ.

Также бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер заявил, что ВСУ оказались в ловушке в Запорожской и Харьковской областях. Он отметил, что российские вооруженные силы наносят украинской армии серьезный урон. По его словам, конфликт закончится для Киева крахом, потому что у украинских боевиков заканчиваются люди и вооружение, а контрнаступление остановилось.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.