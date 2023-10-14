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В Бельгии рассказали о попавших в «мясорубку» украинцах

Modern Diplomacy: западные политики загнали ВСУ в мясорубку из-за жажды власти
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Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukraine
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Политики западных стран загнали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в мясорубку из-за жажды власти, заявил 12 октября обозреватель бельгийского портала Modern Diplomacy Рич Бердан.

«Украинцы должны впасть в ярость из-за того, что их народ систематически сокращают, одновременно используя и загоняя в мясорубку. Сенатор Линдси Грэм на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским назвал поддержку Украины лучшим вложением США. Это выгодная сделка для Америки. Действительно? Хорошая сделка, когда десятки тысяч украинцев пропитывают землю кровью ради выгодной сделки Грэма, в которой нет никакой американской шкуры. Спросите украинских матерей, нравится ли им эта сделка», — написал обозреватель.

Западу не удастся добиться успеха в украинском конфликте. Бердан отметил, что об этом свидетельствуют неудачи украинских войск на поле боя и их провальные попытки прорвать линию обороны ВС РФ.

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Американское издание Military Watch Magazine (MWM) 13 октября написало, что страны Запада могут вынудить украинские власти Киева пойти на переговоры с Россией из-за обострения арабо-израильского конфликта. Кроме того, в материале отмечается, что в последние несколько месяцев Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают в своем наступлении, а потери армии составляют несколько десятков тысяч военнослужащих.

Также 13 октября постпред России при ООН Василий Небензя констатировал, что украинское контрнаступление закончено, а Вооруженные силы (ВС) РФ еще несколько дней назад перешли к активным боевым действиям почти по всему фронту. По словам Небензи, это стоило Киеву десятков тысяч мобилизованных новобранцев, большинство из которых не хотели принимать участие в боевых действиях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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