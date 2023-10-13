Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления

Украинское контрнаступление закончено, Вооруженные силы (ВС) РФ уже несколько дней назад перешли к активным боевым действиям почти по всему фронту. Об этом 13 октября заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Вот уже как несколько дней российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом, так называемый украинский контрнаступ можно уже формально считать законченным», — сказал постпред на заседании Совбеза.

По словам Небензи, это стоило Киеву десятков тысяч мобилизованных новобранцев, большинство из которых не хотели принимать участие в боевых действиях.

Накануне, 12 октября, экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что российская армия наносит украинской серьезный урон. По его словам, конфликт закончится для Киева крахом, потому что у войск Украины заканчиваются люди и вооружение, а контрнаступление остановилось.

В тот день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил западные страны в провалах контрнаступления ввиду долгих поставок оружия, которые в Киеве называют «выпадением из графика». По его словам, когда украинские власти осенью 2022 года активно выпрашивали оружие у Запада, партнеры «еще боялись признать, что нужно предоставить всё, что нужно Украине, максимально быстро».

Комментируя заявление Подоляка, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк отметил, что в зимний период Вооруженные силы Украины (ВСУ), скорее всего, уйдут в глухую оборону. По его словам, ни о каких наступательных действиях речи идти не будет.

5 октября президент РФ Владимир Путин указал, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь. Он отметил, что Россия спокойно идет к достижению целей спецоперации и что все поставленные задачи будут реализованы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.