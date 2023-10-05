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Путин оценил потери ВСУ с начала контрнаступления в 90 тыс. человек

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rick Mave
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С начала контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь. Об этом 5 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на международном дискуссионном клубе «Валдай».

«Сейчас только с начала так называемого контрнаступления, это последние данные, только с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тыс. человек. Это санитарные, безвозвратные потери. 557 танков, почти 1,9 тыс. бронемашин различного класса», — сказал глава государства.

Он отметил, что РФ спокойно идет к достижению целей специальной военной операции (СВО) и что все поставленные задачи будут реализованы.

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12 сентября президент Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) озвучил потери украинской армии, которые она понесла в ходе контрнаступления на тот момент. Тогда была названа цифра в 71,5 тыс. человек.

В августе The New York Times сообщила, что, по подсчетам западных экспертов, Украина с начала спецоперации потеряла более 150 тыс. военнослужащих убитыми или ранеными. Кроме того, по информации издания, ежедневно на границе арестовывают в среднем 20 человек за попытки незаконно покинуть страну из-за желания избежать мобилизации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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