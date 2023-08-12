По подсчетам западных экспертов, Украина с начала спецоперации потеряла более 150 тыс. военнослужащих убитыми или ранеными. Об этом сообщила The New York Times в пятницу, 11 августа.

«По подсчетам западных чиновников и аналитиков, более 150 тыс. украинских военных были убиты или ранены», — передает газета.

Кроме того, по информации издания, ежедневно на границе арестовывают в среднем 20 человек за попытки незаконно покинуть страну из-за желания избежать мобилизации.

Ранее, 11 августа, ВСУ потеряли около 100 военнослужащих при попытке штурма на краснолиманском направлении.

10 августа The Washington Post сообщила, что неудавшееся контрнаступление и огромное число погибших солдат ВСУ вызывают у мирного населения страны разочарование.

Перед этим, 9 августа, стало известно, что ВСУ несут потери до 80% в личном составе и технике. По мнению подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинское командование отдает неверные приказы, которые являются неосуществимыми и таким образом увеличивают потери.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.