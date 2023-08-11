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Марочко рассказал о потере 100 военных ВСУ на краснолиманском направлении

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 100 военнослужащих при попытке штурма на краснолиманском направлении. Об этом 11 августа заявил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«За несколько суток в результате «мясных» штурмов в районах населенных пунктов Макеевка и Терны безвозвратные потери в личном составе противника составили порядка 100 военнослужащих», — написал он в Telegram.

По его словам, наступательные действия ВСУ отмечались с севера-запада и юго-запада Сватова. Они были направлены на выявление слабых мест в обороне.

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Также Марочко рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) усилила свою работу на купянском направлении из-за заметного продвижения там российских войск. По его словам, местное население замечает, как прибывает большое количество лиц в гражданской форме, и, по наблюдениям, они ведут там разведывательную деятельность.

Ранее, 10 августа, Андрей Марочко сообщал, что российские войска улучшили свое положение на купянском направлении. С начала недели Вооруженные силы России смогли занять 20 опорных пунктов и 15 наблюдательных постов противника.

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ несут потери до 80% в личном составе и технике. Он также отметил, что особенно безуспешны наступления на сватовском, купянском и кременском участках фронта из-за неправильных приказов начальства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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