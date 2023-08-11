Марочко рассказал о потере 100 военных ВСУ на краснолиманском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 100 военнослужащих при попытке штурма на краснолиманском направлении. Об этом 11 августа заявил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
«За несколько суток в результате «мясных» штурмов в районах населенных пунктов Макеевка и Терны безвозвратные потери в личном составе противника составили порядка 100 военнослужащих», — написал он в Telegram.
По его словам, наступательные действия ВСУ отмечались с севера-запада и юго-запада Сватова. Они были направлены на выявление слабых мест в обороне.
Также Марочко рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) усилила свою работу на купянском направлении из-за заметного продвижения там российских войск. По его словам, местное население замечает, как прибывает большое количество лиц в гражданской форме, и, по наблюдениям, они ведут там разведывательную деятельность.
Ранее, 10 августа, Андрей Марочко сообщал, что российские войска улучшили свое положение на купянском направлении. С начала недели Вооруженные силы России смогли занять 20 опорных пунктов и 15 наблюдательных постов противника.
Ранее Марочко сообщал, что ВСУ несут потери до 80% в личном составе и технике. Он также отметил, что особенно безуспешны наступления на сватовском, купянском и кременском участках фронта из-за неправильных приказов начальства.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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