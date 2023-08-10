На купянском направлении российские войска улучшили свое положение

На купянском направлении российские войска успешно продвигаются. Об этом 10 августа сообщил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

«В районе населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Новоселовское в ходе наступательных действий наших войск на широком фронте значительно улучшено тактическое положение российских штурмующих подразделений, также были заняты более выгодные позиции», — заявил эксперт.

Марочко также сообщает, что с начала недели Вооруженные силы России смогли занять 20 опорных пунктов и 15 наблюдательных постов противника. По его словам, действия, направленные на освобождение Харьковской области, помогли деоккупировать несколько населенных пунктов, украинская артиллерия также была отодвинута от границы.

Ранее Андрей Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины несут потери до 80% в личном составе и технике. Он также отметил, что особенно безуспешны наступления на сватовском, купянском и кременском участках фронта из-за неправильных приказов начальства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».