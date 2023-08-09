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Марочко заявил о потере ВСУ до 80% своего состава в ходе контратак в Донбассе

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Фото: REUTERS/Stringer
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Вооруженные сил Украины (ВСУ) несут потери до 80% в личном составе и технике. Об этом 9 августа сообщает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Штурмовые отряды в большей степени участвуют в так называемых мясных штурмах, где потери порой доходят до 80% в личном составе и технике. Исходя из объективных данных контроля, в нашей зоне ответственности боевая эффективность украинских войск с начала так называемого контрнаступления значительно снизилась», — пишет Марочко.

Подполковник считает, что украинское командование отдает неверные приказы, которые являются неосуществимыми и таким образом увеличивают потери. Он также отметил, что особенно безуспешны наступления на сватовском, купянском и кременском участках фронта.

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Ранее, 8 августа, сообщалось, что российские силы в ходе наступательных действий заняли более выгодные позиции в Харьковской области. Помимо этого были успешно отражены девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ)в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики (ЛНР) и Синьковка Харьковской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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