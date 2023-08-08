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Российские силы заняли более выгодные позиции в Харьковской области

Минобороны: ВС России заняли более выгодные позиции в Харьковской области
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские силы в ходе наступательных действий заняли более выгодные позиции в Харьковской области. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области», — уточнил он на брифинге.

Помимо этого были успешно отражены девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики (ЛНР) и Синьковка Харьковской области.

В течение суток на данном направлении было уничтожено до 110-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20, добавили в МО.

Помимо этого, на донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск наряду с авиацией и артиллерией успешно отражено 18 атак ВСУ в Артемовске, Клещеевке и Зайцево Донецкой Народной Республике (ДНР).

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Накануне начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что российские военнослужащие захватили семь опорных пунктов украинских боевиков в районе Ольшаны и разгромили роту пехоты противника.

За день до этого Зыбинский заявил, что ВС России вклинились в позиции ВСУ около Ольшаны. Штурмовики российской армии захватили четыре опорных пункта и семь постов наблюдения ВСУ.

5 августа разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) с позывным Горец сообщил, что российская армия продвигается на купянском участке фронта, «выкуривая противника» с его позиций.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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