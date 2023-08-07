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Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский 7 августа сообщил, что российские военнослужащие захватили семь опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ольшан и разгромили роту пехоты противника.

«В ходе наступательных действий на купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны и овладели семью опорными пунктами, девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины», — приводит его слова «РИА Новости».

Как указал Зыбинский, российские войска отразили четыре контратаки ВСУ. Противник потерял до взвода живой силы, бронетранспортер (БТР) британского производства Spartan. Также два украинских боевика были захвачены в плен.

Полковник отметил, что ВСУ предприняли три попытки контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Новоселовское, все атаки были отражены. Потери противника составили до взвода пехоты.

Также в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы ликвидировали буксируемую гаубицу «Мста-Б» в районе Купянска и гаубицу Д-20 в районе Петропавловки.

Кроме того, по словам Зыбинского, расчет баранжирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация» в районе населенного пункта Дорошевка.

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Накануне Зыбинский заявил, что ВС РФ вклинились в позиции ВСУ около поселка Ольшаны Харьковской области. Штурмовики российской армии захватили четыре опорных пункта и семь постов наблюдения ВСУ, а также ликвидировали до роты живой силы из состава 14-й отдельной механизированной бригады армии противника.

5 августа Минобороны сообщило, что в ходе ведения наступательных действий на широком фронте российские штурмовые отряды улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшаны и Першотравневое Харьковской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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