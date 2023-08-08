Решительный порыв: российская армия продвинулась вперед в районе Купянска

В районе Купянска российские штурмовые отряды улучшили свое положение, продвинувшись вперед на 3 км. В этих боях ВФУ потеряли до 110 военных и шесть единиц техники, включая артсистему М777 производства США. За последние трое суток наши войска отбили здесь около 20 контратак противника. Эксперты отмечают, что ВС России в ходе этого продвижения планомерно берут инициативу в свои руки.

Дорога к Купянску

На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе наступательных действий улучшили положение в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое в Харьковской области.

«За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны противника» , — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка в ЛНР успешно отражены 12 контратак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад ВФУ.

Фото: ТАСС/Александр Река

Кроме того, удары авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВФУ в районах населенных пунктов Купянск, Котляровка и Берестовое в Харьковской области. Противник потерял до 110 боевиков, две БМП, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, российские войска расширяют плацдарм вокруг Купянска, а также продвигаются в сторону реки Оскол. Противник активно контратакует. Только за последние трое суток ВФУ предприняли около двух десятков атак на российские позиции на этом направлении. Удары наносятся как мобильными штурмовыми группами, так и общевойсковыми батальонами при поддержке артиллерии. Также украинское командование ввело в бой на купянском направлении новые резервные части.

Продвижение на купянском направлении имеет большое значение, сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Во-первых, это улучшает конфигурацию фронта, — объяснил он. — Позволяет нам создавать условия и позиции, с которых мы потом можем наступать намного эффективнее и на большую глубину. Во-вторых, это разрушает украинские позиции, заставляет их оттягиваться. Вынуждает ВФУ стягивать сюда резервы. И, соответственно, снимает напряжение с тех мест, где они пытаются уже два месяца наступать . Но не надо всё это преувеличивать. Во время Великой Отечественной войны такие продвижения назывались боями местного значения. То есть это операция в масштабах дивизии. Они проводились десятками и сотнями, какие-то удачно, какие-то не очень. Но это не стратегическое наступление, которое мы ждем от своей армии.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

По мнению эксперта, сейчас украинские формирования выдыхаются, но при этом действуют безоглядно.

— Выдыхаясь, они не пытаются сохранять резервы и признавать очевидное: что контрнаступление не удалось и оно невозможно, — считает Шурыгин. — И при этом идет перехват инициативы нами. То есть мы на разных направлениях продвигаемся, постоянно наносим поражение противнику, постоянно отбиваем атаки. Я думаю, что к концу августа можно ожидать, что украинские силы окончательно остановятся. И в сентябре или октябре я лично жду нашего наступления.

Оборонительные бои

ВФУ продолжали атаковать на запорожском, донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях, рассказали в российском военном ведомстве 7 августа.

На запорожском направлении отражены три атаки противника в районах Успеновки и Работино Запорожской области.

На донецком подразделения Южной группировки войск успешно отразили атаку штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВФУ в районе Белогоровки.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отбили атаку штурмовых групп противника в районе Урожайного в ДНР. Армейская авиация нанесла удары по пяти местам скопления живой силы и техники ВФУ в районе Старомайорского в ДНР.

На краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отразила атаку штурмовых групп 42-й мехбригады ВФУ в районе Серебрянского лесничества.

На этих направлениях ВФУ потеряли более 500 человек и 55 единиц техники, включая пять танков.

Лишить опорника

Российские бойцы уничтожают опорные пункты ВФУ на южнодонецком направлении. За их работой наблюдал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Передовые бронегруппы прикрывают пехоту и уничтожают бронетехнику противника еще на подходе к нашим траншеям.

Плечом к плечу с ними действуют противотанковые подразделения 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Черные береты получают задачу — уничтожить опорный пункт ВФУ с крупнокалиберным пулеметом, который мешает провести ротацию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Противотанкисты выбирают место для огневой точки и начинают вести стрельбу. По словам наших военнослужащих, сейчас противник менее активен, чем месяц назад. Тогда в день приходилось выпускать по 15 ракет.

— Линии электропередачи, под ними опорник противника, мы его уничтожили. Когда мы отработали, за нами вылетели три «птички». Нас восемь часов кошмарила ствольная артиллерия. На двух человек потратили 70 выстрелов, насколько они не любят нас, — рассказал командир противотанкового взвода с позывным Пастырь.

Противник всё еще предпринимает попытки прорвать нашу оборону под Угледаром. Действует небольшими группами, заходит с флангов.

— Они мобилизованные, ничему не научены, пытаются, но не получается. Поддерживаем огнем пехоту. Стреляем по опорникам, — объяснил военнослужащий Ирландец.

Техника противника тоже бессильна — наши птурщики уничтожают ее еще на подходе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Жалко на них тратить гранаты. Противотанковый комплекс «Фагот» пробивает и М113, и даже Bradley. Но она и из РПГ прошибается, а если брать MaxxPro, «Мастифы», «Хаски» — броневики натовские, то они вообще насквозь прошиваются, – сказал командир противотанкового взвода с позывным Пастырь.

Мобильная группа противотанкистов продолжает сдерживать угледарскую группировку ВФУ высокоточным огнем.

Сбитые Storm Shadow

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 635 бойцов ВФУ и 47 единиц техники , включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

В ДНР поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВФУ. В Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Фото: РИА Новости/Валентин Капустин