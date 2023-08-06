 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетным боеприпасом
Мир
В МИД РФ назвали фейком данные о якобы недовольстве послом Китая
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о пожаре в университете после обстрела ВСУ
Общество
Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Мир
Суд обязал Трампа ответить прокуратуре насчет ограничения постов в соцсетях
Происшествия
Боевики ВСУ нанесли удары по Донецку кассетными боеприпасами
Мир
Беспилотники коалиции США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Армия
Разведчик ВС России заявил о выкуривании ВСУ на купянском направлении
Мир
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Китае
Мир
Одиннадцать человек пострадали при опрокидывании вагона в Ницце
Мир
Один человек погиб при столкновении буксира с танкером в Суэцком канале
Общество
Прокуратура проверит информацию о содержании волков под Новороссийском
Мир
Умерла глава Французской академии Элен Каррер д'Анкосс
/

Сбитым летчикам: как поставка Киеву F-16 изменит поле боя

И на что способны эти машины в руках украинских пилотов
Фото: Global Look Press/U.S. Air Force
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставки Украине американских истребителей F-16 Fighting Falcon обсуждаются уже несколько месяцев. Казалось бы, и решение принято, и все споры завершились, но так и нет ясности ни по срокам отправки машин Киеву, ни по обучению пилотов. В том, на что способны эти истребители в условиях специальной военной операции и что им могут противопоставить ВКС России, вместе с военным экспертом, основателем портала Military Russia Дмитрием Корневым разбирались «Известия».

F-16 Fighting Falcon

Какими возможностями обладает самолет и в чем его основные особенности сегодня? F-16 Fighting Falcon создан и выпускается американской компанией General Dynamics. Это легкий сверхзвуковой однодвигательный истребитель. Первый полет совершил в 1974 году. В 1978 году начал поступать в ВВС США и далее в течение 20 лет стал одним из самых популярных сверхзвуковых истребителей в мире. Всего к 2018 году было выпущено более 4600 экземпляров, которые состоят на вооружении ВВС десятков стран мира. На экспорт производство F-16 в США продолжается и сегодня. Самолеты поставляются нескольким новым потребителям — Бахрейну, Словакии, Болгарии.

F-16
Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Taylor Solberg

Самолет относится к четвертому поколению реактивных истребителей, а это значит, что он ранжируется в одном поколении с такими самолетами, как советские МиГ-29 и Су-27. Фактически с ним близок по возможностям советский же истребитель МиГ-23МЛД, с которым он встречался в воздушных боях над Ливаном. Самолет отличает относительная неприхотливость в эксплуатации, простота и надежность. F-16 принял участие во множестве конфликтов, начиная с арабо-израильских войн и кончая операциями межнациональных сил в Ираке.

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
В России назвали планы Запада отправить истребители Украине движением в сторону эскалации

F-16 оказался достаточно эффективным самолетом воздушного боя. Под флагом ВВС США самолет одержал восемь воздушных побед в Ираке и на Балканах. Под израильским знаменем за F-16 числится около 40 побед над сирийскими истребителями. Не зафиксировано ни одного поражения в воздушном бою. Но F-16 неоднократно сбивался зенитными ракетными комплексами, в том числе советскими С-125 и другими. Плюс надо добавить то, что в воздушных столкновениях между самолетами Греции и Турции было потеряно от четырех до шести F-16.

Применение F-16 ВСУ

И вот эти достаточно эффективные самолеты может получить ВСУ. Как они будут использованы с учетом того, что это совершенно новая авиационная техника для Украины? Никогда раньше западные самолеты там не эксплуатировались.

F-16
Фото: Global Look Press/Michael Steinebach

Во-первых, F-16 могут использоваться ВСУ относительно безопасно в качестве летающих стартовых платформ ракет «воздух – земля». Например, тех же Storm Shadow. Стандартный режим такого полета — взлет, выдвижение в указанную точку координат в украинском воздушном пространстве, пуск ракеты, возвращение на аэродром и посадка. Несложная миссия. Всё время — в зоне действия собственной противовоздушной обороны. Никаких русских самолетов и угрозы воздушного боя. Требования к подготовке пилотов для таких миссий могут быть снижены.

Во-вторых, самолеты могут применяться для выполнения функций перехватчиков противовоздушной обороны. То есть для борьбы с летящими в воздушном пространстве Украины дронами, «геранями» и крылатыми ракетами. Это тоже относительно нерискованный и не очень сложный тип миссий. Самолеты оснащаются ракетами «воздух – воздух» малой и средней дальности и работают либо самостоятельно, ведя поиск и уничтожение прямолинейно летящих воздушных целей, либо по указанию наземной системы ПВО. Относительно безопасно и также в принципе несложно.

Гроза земли и воздуха: на что способны российские бомбардировщики
Спецпроект «Известий» об особенностях современной воздушной техники

В-третьих, возможно почти полноценное использование F-16 для борьбы с российской ударной авиацией над полем боя. На самом деле этот вид боевого применения прямо сейчас мог бы быть наиболее востребованным ВСУ, но он требует уже пилотов более высокой квалификации, которые могут не только выполнять миссии, близкие к тренировочным, но и готовы к маневренному современному воздушному бою с противником, который точно будет давать отпор. Фронтовая авиация — это ударные вертолеты и бомбардировщики, которые отличаются от истребителей по своим пилотажным возможностям. В общем, уже требуется подготовка уровня выше среднего. Здесь есть риск ответных ракетных атак.

F-16
Фото: Global Look Press/Harald Tittel

Наконец, в-четвертых, это может быть полноценное участие в воздушных боях над линией соприкосновения и за ее пределами. Скорее всего, третий вариант применения F-16 моментально будет переходить в этот самый сложный. Тут на сцену должны выйти российские многоцелевые истребители типа Су-30 и Су-35С. Они значительно превосходят F-16 по своими летным и боевым характеристикам. При прочих равных счет в пользу наших «Су» должен быть открыт при первых же столкновениях. К тому же наши самолеты по дальним целеуказаниям могут применять сверхдальние ракеты воздушного боя типа Р-37М с радиусом действия более 300 км. Фактически такими ракетами могут нарушаться условно «тренировочные» миссии F-16 первого и второго типов. Ну а в ближнем воздушном бою F-16 будет, вероятно, достойным противником, но силы тут явно неравные — сверхманевренные Су-35С его на голову превосходят.

Подготовка пилотов

В данный момент ВСУ располагают летчиками разных квалификаций — от пилотов с хорошим уровнем до начинающих с базовой подготовкой и только в гражданской авиации. Сроки обучения таких пилотов для освоения самолетов нового типа (F-16) могут быть разными. Для летчика-аса будет, вероятно, достаточно четырех месяцев — такую оценку дают американские специалисты. Для пилотов средней квалификации и без опыта полетов на боевых машинах, скорее всего, потребуется курс подготовки в восемь месяцев или даже больше.

F-16
Фото: commons.wikimedia.org/Master Sgt. Benjamin Bloker

В ходе СВО часть самолетов ВСУ была уничтожена на земле. Часть сбитых летчиков смогла катапультироваться. Это позволяет сделать вывод, что у ВСУ может быть некоторый свободный ресурс квалифицированных пилотов, у которых нет самолетов. И они могут пройти краткий курс подготовки. Но сколько таких пилотов, неизвестно.

Полет «Ястреба»: Украине передадут снятые с вооружения США зенитные комплексы
Киев получит системы MIM-23 HAWK, выпущенные еще в 1960-х годах

Почему тянут

Сегодня ясно, что самолеты F-16 будут поставлены не раньше I квартала 2024 года. И наблюдателей не покидает ощущение, что если будет возможность у Запада сдвинуть срок отправки самолетов дальше вправо, то они это сделают. То же самое происходит прямо сейчас с началом обучения пилотов для этих F-16. Почему?

F-16
Фото: Global Look Press/Tech. Sgt. Daniel Asselta

Одной из основных причин может стать нежелание коллективного Запада эскалировать конфликт и скрытые надежды на перевод боевых столкновений в фазу прекращения огня и каких-то договоренностей. Потому что появление над полем боя нового фактора — самолетов F-16 — точно выведет противостояние на новый виток и еще больше вовлечет Запад в конфликт. Но там этого, видимо, не хотят или как минимум боятся. Плюс хотят оценить и потенциал ВСУ — а есть ли смысл им помогать столь дорогими системами вооружения, как самолеты? Не будет ли это пустой тратой сил и средств? Очень не хочется Западу рисковать и терять имидж «непобедимого» F-16. А после столкновения с нашими самолетами этот имидж наверняка изменится.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир