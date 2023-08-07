Разброс полетов: нанесен мощный удар по авиабазам Украины

В ночь на 6 августа Вооруженные силы России нанесли мощный удар по авиационным базам Украины. Поражены важные объекты в Хмельницкой и Ровенской областях. На аэродроме в Запорожье были уничтожены ангары с авиационной техникой. Эксперты отмечают, что такие удары не дают украинской авиации поддерживать атаки сухопутных подразделений. Также в этот день министр обороны Сергей Шойгу представил к званию Героев России экипаж танка «Алеша», разгромивший колонну ВФУ, а российская ПВО сбила БПЛА недалеко от подмосковного города Подольска.

Удар по аэродромам

В ночь на 6 августа Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования по авиационным базам ВФУ в районе Староконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровенской области, рассказали в Минобороны России.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также на аэродроме Запорожье были поражены ангары с авиационной техникой ВФУ.

Фронтовой бомбардировщик Су-24 формирований ВСУ Фото: commons.wikimedia.org

— У украинских сил какие-то остатки авиации еще сохранились, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — Вполне вероятно, что в зоне ударов было какое-то количество защищенных ангаров для самолетов, для хранения техники. Всё это с советских времен осталось. В Запорожье также уничтожили склад авиационных боеприпасов. Наверняка на этих объектах были и какие-то дроны самолетного типа. Это надо уничтожать, чтобы добиться полного господства нашей авиации в воздухе. Удары сейчас наносятся каждый день, системно, и это сказывается на украинском контрнаступлении, на поддержке его с воздуха. Особое внимание следует уделить уничтожению украинских Су-24 — у них это единственный тип самолетов, способный применять ракеты Storm Shadow.

БПЛА в Подольске

6 августа в 11:27 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Московской области, сообщили в российском военном ведомстве.

Дрон был уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района, пострадавших и разрушений нет.

Также в этот день ВФУ нанесли удар по Чонгарскому мосту.

Зенитный ракетный комплекс «Оса» ведет огонь по цели Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются, — сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные обстреляли не только мост, но и поселок Чонгар, где повредили школу. Удар наносился ракетами Storm Shadow. Он добавил, что транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск.

Кроме того, обстрелу подверглись мосты через пролив Тонкий, соединяющий город Гениченск с Арабатской стрелкой, сообщил Сальдо. По его данным, всего ВФУ выпустили 12 ракет, девять сбила российская ПВО. Ранения получил мирный житель, который проезжал по мосту в момент удара, был поврежден газопровод.

Подвиг «Алеши»

Глава военного ведомства России Сергей Шойгу представил к званию Героев России экипаж танка «Алеша», разгромивший колонну ВФУ на запорожском направлении, об этом 5 августа сообщили в Минобороны.

Попав под массированный артиллерийский обстрел, механик-водитель получил ранение. Командир экипажа Баксиков эвакуировал раненого военнослужащего и оказал ему первую помощь. После принял решение занять его место в бою.

Танк Т-90М «Прорыв» подразделений ЦВО ВС РФ возвращается к месту базирования после выполнения боевой задачи Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Лейтенант Александр Леваков, оценив обстановку, принял решение занять рабочее место командира танка и выдвинуться в направлении позиций нашего мотострелкового полка для поддержки обороняющихся. На подходе он обнаружил восемь единиц техники ВФУ, в том числе два танка.

Старший лейтенант Баксиков принял решение вступить в бой с превосходящими силами противника. Выход танка на огневой рубеж стал неожиданностью для противника.

Расим Баксиков, находясь на месте механика-водителя, умело маневрировал на поле боя и руководил работой экипажа. Александр Леваков грамотно передавал указания наводчику и руководил огнем танка, находясь на месте командира.

Экипаж танка «Алеша» в ходе боя уничтожил один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro американского производства вместе с десантом. После уничтожения последней боевой машины ВФУ экипаж танка продолжал прикрывать наши мотострелковые подразделения. Когда закончился боекомплект, командир решил отправить танк на пополнение боекомплекта, а к месту ведения боя был направлен другой танк.

Врио главы ДНР Денис Пушилин награждает экипаж танка «Алеша» Фото: Telegram

Произведя три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк получил повреждение от артогня. Баксиков совместно с экипажем быстро принял решение эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения.

Буксировка танка велась под непрекращающимся обстрелом. Благодаря решительным действиям военнослужащих, экипаж подбитого танка удалось спасти. Потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.

Атаки отражены

Российские войска 5 и 6 августа продвигались вперед на купянском направлении, а на остальных успешно отбивали атаки противника.

— На купянском направлении штурмовыми отрядами Западной группировки войск продолжено улучшение тактического положения в своих зонах ответственности, — сообщил Игорь Конашенков.

Днем ранее на этом направлении российские войска освободили населенный пункт Новоселовское. Кроме того, штурмовые отряды улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.

Военнослужащие расчета самоходной гаубицы «Гиацинт-С» во время боевой работы из закрытых позиций в зоне СВО Фото: ТАСС/Александр Река

За двое суток успешно отражено 11 атак и контратак ВФУ, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка, Новомлынск, Синьковка, Тимковка в Харьковской области и Стельмаховка и Артемовка в ЛНР.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отбили 15 атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Первомайское, Невельское, Белогоровка, Авдеевка и Марьинка в ДНР.

На краснолиманском направлении группировка войск «Центр» успешно отразила пять атак штурмовых групп ВФУ юго-западнее населенного пункта Ковалевка в ЛНР и в районе Серебрянского лесничества.

Военнослужащий огнеметного взвода ЦВО уходит на выполнение боевой задачи на краснолиманском направлении Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На южнодонецком направлении группировка войск «Восток» за двое суток отразила атаку штурмовой группы противника в районе населенного пункта Урожайное в ДНР и нанесла поражение живой силе и технике ВФУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Старомайорское и Ровнополь.

На запорожском направлении отражено две атаки противника в районе Работино в Запорожской области.

«Барсы» идут вперед

На позициях минометчиков добровольческого отряда «Барс-12» в районе Белогоровки в ЛНР побывал военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Бойцы этого отряда сейчас уничтожают опорные пункты вооруженных формирований Украины. На их вооружении 120-миллиметровый миномет. Работают они по блиндажам противника, живой силе и легкобронированной технике.

По словам российских военнослужащих, группы ВФУ планомерно уничтожаются.

Бойцы добровольческого подразделения «Барс-12» на северском направлении Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— Отгадываем моменты, ротация. Они заводят на опорник, мы его разносим, просто сравниваем с землей, день-два — они опять новых людей посылают, — рассказал боец с позывным Забой.

Он отметил, что на позиции украинских боевиков сейчас «мясорубка».

— Я не знаю, о чем думает их командование. Тех, кого заводят в зону поражения нашего миномета, у них ноль шансов выжить... Два-три дня живучесть максимум, всё, потом следующие. Такой непрерывный поток, — подытожил Забой.

Удары по складам

За двое последних суток в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 1490 бойцов ВФУ и 104 единицы техники , включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

В районе города Запорожье уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВФУ.

Самолет Су-25СМ ЦВО перед вылетом на боевую задачу для нанесения ракетного удара по минометным расчетам ВСУ на краснолиманском направлении в зоне СВО Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В ДНР поражены пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВФУ и склад боеприпасов 44-й механизированной бригады ВФУ.