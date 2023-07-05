Без объявления волны: как на Украине проходит новый этап мобилизации

На Украине начался новый этап мобилизации. Зеленский расширил список тех, кто подлежит призыву, а военкомы теперь не только хватают мужчин на улицах, но и врываются в квартиры и частные дома. Согласно инсайдерским сообщениям, в ряды ВСУ в ближайший месяц хотят привлечь порядка 70–90 тыс. человек . «Известия» разбирались в происходящем.

Как изменились правила мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень тех, кого могут мобилизовать в ряды ВСУ. Ранее отсрочку получали все мужчины, у которых жена или родители имеют инвалидность первой или второй группы. Теперь военнообязанных призовут, если в семье есть другие родственники, не призовут — только если присматривать за инвалидом больше некому.

Силовое задержание уклониста в Киеве Фото: соцсети

При этом в ходе обсуждения инициативы в Верховной раде возникли ожесточенные споры. Депутат Александр Бакумов заявил, что не существует механизма по выявлению родственников того или иного инвалида. «Вы же можете оставить недееспособных без присмотра и помощи. Это ошибка, давайте разработаем нормальный алгоритм», — сказал он. В ответ один из авторов законопроекта Марьяна Безуглая сообщила, что поправки призваны бороться с распространенной схемой уклонения от призыва. «Ликвидируется схематоз, когда на одного человека с инвалидностью записывают по 10 человек для присмотра, чтобы избежать мобилизации», — объяснила она.

В регионах при этом вводят свои ограничения. Так, военкомат Ивано-Франковской области выписал так называемую повестку на всю область. Согласно документу, все военнообязанные в регионе должны прийти в военкоматы, не дожидаясь вручения индивидуальных оповещений. Кроме того, мужчинам без разрешения военкома запрещается менять место жительства. Позже аналогичные документы выписали в Черниговской и Черновицкой областях, власти при этом объяснили, что издают такую повестку при каждом продлении военного положения.

Фото: соцсети Первая страница повестки, выписанной на всю Ивано-Франковскую область

В Ивано-Франковской области также запретили плановые госпитализации мужчин без согласования с военкомом. Кроме того, больницы должны каждый день оповещать военкоматы о поступлении тех, кому понадобилась срочная медпомощь. Глава Коломыйской военной администрации Любомир Глушков объяснил, что призывники обращаются к врачам со старыми болезнями и находят лазейки, чтобы не идти на фронт. Еще одно нововведение: на блокпостах будут задерживать и отправлять в полицию для установления личности всех мужчин, у которых нет при себе документов.

Как проходит мобилизация

Новую волну мобилизации на Украине объявили на фоне больших потерь ВСУ. В Минобороны России заявляли, что в апреле потери украинской армии составили 15 тыс. военнослужащих, в мае — 16 тыс. В июне началось контрнаступление ВСУ, интенсивность боевых действий возросла. Только за одну декаду месяца в ВСУ оказалось 7,5 тыс. убитых и раненых, сообщали в военном ведомстве.

Украинское руководство точных цифр, понятно, не разглашает, но косвенные свидетельства указывают, что ситуация крайне тяжелая. Так, опрос Киевского международного института социологии показал, что у 78% украинцев есть родственники или друзья, которые были ранены или погибли. В среднем у респондентов среди близких людей пять раненых и трое погибших. Кроме того, не хватает мест на украинских кладбищах. В Киеве 30 июня прошел митинг с требованием обустроить больше мест для захоронений.

Фото: REUTERS/Alina Smutko

В такой ситуации желающих идти на фронт мало. Известно, что только пятая часть призывников приходят в украинские военкоматы добровольно, остальных приходится отлавливать в ходе розыскных мероприятий. При этом по инсайдерской информации, в ряды ВСУ сейчас хотят набрать 70–90 тыс. человек .

В таких условиях облавы становятся всё более ожесточенными. Нововведение последнего времени — штурмы частных домов и квартир. Так, в городе Деражня Хмельницкой области сотрудники военкомата ворвались в дом, не обращая внимания на возражения хозяина. Мужчина пытался закрыться в одной из комнат, прибывшие в ответ пригрозили «случайно» поломать ему ноги и голову, на этом видео прерывается. В Одесской области на видео попали силовики, которые отмычкой вскрыли дверь частного дома.

Сотрудники военкомата врываются в дом в городе Деражня Хмельницкой области Фото: соцсети

Другое новшество — вручение повесток через детей . Например, в Ровно сотрудники военкомата пришли за взрослым мужчиной, дома его не нашли и, воспользовавшись отсутствием взрослых, оставили оповещение о призыве восьмилетнему ребенку. При этом позже выяснилось, что мужчина уже полтора года служит в ВСУ.

Третье ноу-хау — проведение «медосмотра» прямо на месте вручения повестки . Мужчин немедленно признают годными, после этого дают направление на воинскую службу. Четвертый момент — мужчинам не просто вручают повестки, а сразу отвозят в военкомат, откуда отправляют в армию. По сути, речь идет о похищениях . Такие эпизоды фиксировались, в частности, в Малиновском и Суворовском районах Одессы.

Понятно, что при таком подходе процветает коррупция — мужчины платят взятки, чтобы избежать отправки на фронт. Согласно ряду свидетельств, «белый билет» на Украине стоит $4–12 тыс., отсрочка на полгода обходится в $2 тыс . Желающих «откосить» так много, что военкомы и врачи становятся олигархами. Так, военком Одесской области Евгений Борисов купил в испанской Марбелье недвижимость за $4 млн, а также несколько люксовых авто. После публикаций в СМИ разгорелся скандал, Зеленский уволил Борисова.

Сотрудники военкомата вытаскивают из машины мужчину на улице в Днепре Фото: соцсети

Что говорят эксперты

Политолог Денис Денисов считает, что Украина перед июльским саммитом НАТО оказалась в трудном положении.

— Контрнаступление ВСУ идет уже месяц, а конкретных результатов нет. У западных партнеров открываются глаза: они понимают, что надо либо вложить в Украину гораздо больше усилий и ресурсов, либо пересматривать политику, постепенно отказываться от поддержки. Второй вариант для режима Зеленского категорически неприемлем. Киев старается дать Западу понять, что успех на поле боя все-таки возможен, для этого ужесточает правила мобилизации и санкционирует облавы на призывников, — говорит собеседник.

Политолог Дмитрий Солонников полагает, что украинское руководство отрабатывает две темы.