Повесточное время: что изменит переход воинского учета в цифру

Цифровая система воинского учета начнет работать в России : создается единый реестр, а электронные повестки будут считаться полученными с момента их появления в личных кабинетах граждан на «Госуслугах». Такой закон 11 апреля приняли депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении . Поправки разработаны после вскрывшихся в 2022 году пробелов в воинском учете, когда повестки получали те, кто призыву не подлежал. Теперь проблема будет решена, а сама система призыва станет прозрачной , заявили и авторы законопроекта, и опрошенные «Известиями» эксперты. При этом политики подчеркивают, что ни о какой новой волне мобилизации речи не идет . Как заявили в Кремле, ее возможность не обсуждается, новый закон лишь модернизирует систему воинского учета. Что еще изменится в этой системе — в материале «Известий».

Электронный учет

В России начнет работать единый цифровой реестр воинского учета. Главная задача, которую должно решить его появление, — создание современной информационной базы. Она поможет навести порядок в этой сфере : воинский учет станет прозрачным и эффективным, поясняют авторы соответствующего законопроекта. Госдума приняла его сразу во втором и третьем чтении во вторник, 11 апреля .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Одна из важнейших и наиболее обсуждаемых новаций — полноценные электронные повестки , а не уведомления о вызовах в военкомат, которые раньше могли поступать через «Госуслуги». Теперь их «вес» будет приравнен к бумажным , и это будет уже не просто уведомление. Такой подход позволит минимизировать личное общение граждан и военных комиссариатов, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, представляя пакет поправок.

— Ведь на большую часть мероприятий граждане тратили свое время, нервы, а в век информационных технологий можно просто исполнить их в автоматизированном режиме , — сказал он. — Новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок.

Кроме того, авторы объясняют, что не все россияне проживают по месту своей регистрации. Да и в целом по тем или иным причинам уведомления могут не дойти. Но это не значит, что таких граждан нужно сразу записывать в уклонисты и привлекать к ответственности. Дублирование повестки с помощью «Госуслуг» решит эту проблему.

Для реализации инициативы в России создадут два реестра. Первый — реестр воинского учета.

— Формирование реестра будет осуществляться военными комиссариатами , — указал Андрей Картаполов. — Реестр не будет содержать сведения, которые относятся к гостайне.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

На основании этого реестра будет заполняться другой ресурс — реестр повесток . Туда добавят данные о традиционных повестках, которые раньше считались врученными, если призывник расписался при их получении. Теперь же бумажное уведомление будет считаться врученным через семь дней после размещения данных о повестке в этом реестре. А электронное — при его размещении в личном кабинете гражданина на портале госуслуг .

Закон предписывает руководителям организаций, правоохранительным органам, ФНС, федеральным судам, Минпросвещения, ЦИК, властям регионов, а также медицинским организациям в электронном виде передавать данные о состоянии граждан, состоящих на воинском учете. Они же должны будут информировать о тех, кто на учете еще не состоит.

Для уклонистов от призыва введут обеспечительные меры, при этом прописан и механизм подачи жалоб на неправомерное получение повестки. Законом закрепляется обязательный досудебный порядок обжалования действий военных комиссариатов. Решения по обращениям граждан должны принимать в течение пяти дней.

При этом к ответственности не привлекут граждан, подлежащих призыву на военную службу, но не получивших повестку во время его проведения . При этом в течение двух недель с начала следующего призыва они будут обязаны явиться в военный комиссариат для сверки данных.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Устаревшая система

Работа над законопроектом шла свыше пяти лет . Еще в январе 2018 года его внес в Госдуму первый зампред комитета по обороне Андрей Красов. В 2019-м работу над законопроектом отложили. Вернулись к ней депутаты в октябре 2021 года — тогда был вновь назначен ответственный комитет по его доработке. Ко второму чтению список авторов инициативы существенно увеличился — сейчас в нем почти 70 депутатов .

При разработке поправок учли опыт частичной мобилизации, объявленной в прошлом году, рассказал «Известиям» Андрей Красов.

— Вспомним, что происходило осенью 2022 года: проведение мобилизационных мероприятий выявило острые проблемы в сфере воинского учета , — сказал он. — Например, рассылались повестки гражданам, не подлежащим мобилизации. Это происходило в связи с отсутствием единых баз данных со сведениями о гражданах, которые подлежали призыву на военную службу.

Мобилизационная учетная система в России фактически деградировала, уверен лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич. Он тоже указывает на вскрывшиеся в 2022 году недостатки.

— Призывалось большое количество людей, всё было на бумажных носителях , — пояснил он «Известиям». — Был колоссальный разрыв между тем, как всё организовано на «Госуслугах», и учетом, сопровождением, пониманием качества призывного состава, в том числе мобилизационного.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Нынешняя система учета «с технической точки зрения недалеко ушла от времен Великой Отечественной войны, а с организационной — пришла в упадок», считает российский адвокат, директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

— Но это не упущение государства, а просто такой системы не требовалось , — полагает он. — Когда пришло время и свершились определенные события, пришлось приводить всё в порядок на коленке. Приглашали, например, инвалидов — человек в 18 лет имел нормальное здоровье и числился на воинском учете как годный. Но за это время он заболел или попал в ДТП, а сведений никаких об этом нет.

В 2022 году в распоряжении комиссариатов не было полных сведений о гражданине , составе его семьи, состоянии здоровья и годности к несению службы, наличии брони и отсрочек, обратила внимание руководитель «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова.

— Принятие нового закона позволит с использованием единых принципов и современных инструментов навести порядок в организации воинского учета, — считает она.

Наличие единого реестра позволит не допускать ошибок, «которые делались вручную» , заявила и руководитель регионального штаба «Комитета семей воинов Отечества» в Хакасии Надежда Узунова.

— Мы работаем с мобилизованными и их семьями и пожинаем плоды неправильных бюрократических моментов, — сказала она.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Человеческий подход

Появление единого реестра позволит восстановить и социальную справедливость , считает Франц Клинцевич.

— При таком подходе никому отмазаться не получится, и не имеет значения, кто у тебя папа и мама , — сказал он. — И мы будем понимать: сколько у нас специалистов, каких, где находятся, на что надо обратить внимание.

Франц Клинцевич выразил уверенность, что данные в реестре будут надежно защищены. Но именно опасения по поводу сохранности таких сведений в разговоре с «Известиями» выразил член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

— У нас хакеров никто не отменял, — заявил он. — Эта система всегда была в высокой степени риска. Поэтому остается много вопросов.

Но Дмитрий Аграновский выразил уверенность, что никаких оснований для паники нет.

— С юридической и правовой точки зрения документ больше всего похож на извещения, которые приходят на «Госуслуги» о штрафах, и ни у кого это обморок не вызывает , — сказал он. — Большинство из нас водители, попадаем иногда под камеры, приходит через «Госуслуги» штраф, мы оплачиваем. Всё удобно, система отработана. И система воинского учета должна действовать примерно так же.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

58 листов

Несмотря на почти полное единодушие депутатов — за принятие закона проголосовали все, кроме одного воздержавшегося, обсуждение поправок затянулось на 40 минут . В частности, парламентариев волновала техническая часть: текст законопроекта в открытый доступ был выложен, когда заседание уже шло. Поэтому депутаты жаловались на недостаток времени на подробное изучение 58 листов документа.

Впрочем, к содержанию вопросов не возникло, хотя ряд поправок и потребовал отдельного голосования . Среди таковых, например, реестр воинского учета и зачисление в запас без личной явки.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

При этом в ходе дискуссии политики опровергли и опасения о якобы готовящейся новой волне мобилизации, подчеркнув, что с ней инициатива не связана . На это, в частности, обратил внимание зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Утром перед рассмотрением поправок пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу, подчеркнул необходимость усовершенствования и модернизации системы воинского учета. По его словам, она должна стать «понятной, быстрой и информативной». И отвечая на вопрос «Известий», он констатировал: в Кремле не планируют обсуждать новую волну мобилизации.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Несмотря на то что в повестке Совета Федерации он пока не значится, источник «Известий» в верхней палате допустил, что его могут рассмотреть уже в среду, 12 апреля .

Над материалом работали Алена Нефедова, Роман Крецул, Елизавета Морозова, Яна Штурма и Валерия Мишина