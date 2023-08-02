Подвиг «Алёши»: награжден экипаж танка, остановивший бронегруппу ВФУ

Экипаж российского танка «Алёша», остановивший бронегруппу противника из двух танков и семи бронемашин, представлен к наградам «за проявленное мужество и героизм», сообщили 1 августа в Минобороны России. Ранее в интернете разошлось видео, в котором экипаж принимает бой с превосходящими силами противника и выходит из него победителем. Имя «Алёша» боевая машина получила со слов оператора российского дрона, который снимал бой. Эксперты отмечают, что танкисты профессионально выполнили боевую задачу, не допустив прорыва обороны.

Девять на одного

— Страх, не страх... паника. Не до этого. Работали по команде командира. Он наводил. Я стрелял, — рассказывает наводчик-оператор танка с позывным Лёня корреспонденту «Известий» Кириллу Олькову.

Лёня — один из членов экипажа российского танка, подвиг которого на днях оценили и весь российский интернет, и высшее руководство страны. Глава Минобороны Сергей Шойгу представил военнослужащих к государственным наградам «за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки украинской бронегруппы на запорожском направлении», сообщили в военном ведомстве 1 августа.

Ранее в соцсетях были опубликованы видеокадры, снятые с беспилотника. На них видно, как на российские позиции двинулась группа из двух украинских танков и семи боевых бронированных машин. Им навстречу идет один российский танк. В интернете его уже успели ласково прозвать Алёшей — вслед за оператором дрона, который снимал видео боя.

— Идет восемь единиц техники, а у нас там один «Алёша», — комментирует видео голос за кадром.

Наводчик-оператор танка с позывным Лёня Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Известия» пересчитали бронетехнику врага и поняли, что наши бойцы в пылу боя даже занизили цифру — танкистам противостояло два танка и семь бронемашин.

По украинской колонне открывают огонь российские противотанковые средства, они поражают одну машину за другой. Несколько броневиков пытаются обойти сгоревшую технику и подрываются на минах.

Тем временем российский танк выходит в лоб вражеской бронегруппе и, укрываясь за лесопосадкой, расстреливает украинские машины. Несколько минут — и на поле боя остается лишь горящая украинская техника.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 августа сообщил, что в Кремле видели кадры боя «и остались в восхищении от героизма экипажа».

— Конечно, такой героизм, профессионализм вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных. Это действительно так. Это уникальные кадры и уникальная ситуация, которую, конечно, можно почти в учебниках разбирать, — сказал Дмитрий Песков.

Техника ВФУ Фото: соцсети

Героический экипаж служит в танковой роте 127-й мотострелковой дивизии. Бой, кадры которого облетели интернет, случился на Времьевском выступе, когда украинские формирования пытались занять ключевую лесополосу под Новодаровкой.

Танкисты не предполагали, что придется схлестнуться с бронегруппой, в которую входила иностранная бронетехника, рассказали они корреспонденту «Известий».

— Я заметил один танк, — вспоминает командир танкового взвода с позывным Ласка. — Сразу наводчику: «Приготовься!» Механику дал на разворот, с первого выстрела уничтожили танк. Решения в бою моментальные. Бой скоротечный.

По словам танкистов, в том боестолкновении им очень помогла артиллерия. А противник загнал сам себя в смертельную ловушку.

— Противник допустил ошибку. Они сгруппировались, спешились, и в этот момент сработала артиллерия. И мы добавили, — рассказал командир танковой роты с позывным Монолит.

В итоге всю украинскую бронегруппу уничтожили буквально за несколько минут.

Фото: соцсети

Российские танкисты проявили настоящий профессионализм , рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Экипаж получил задачу выдвинуться в лесополосу. Он выдвинулся, обнаружил противника, поразил его. Попутно вел стрельбу по брошенной технике, — пояснил эксперт. — Он рискнул выехать навстречу бронегруппе и вступил в бой. И находился под риском прямого попадания или беспилотника, или FPV-дрона. Следует отметить высокий профессионализм экипажа. Потому что подбить даже один танк — это очень дорогого стоит. Это хорошая боевая работа. Экипаж свою задачу решил полностью, танк уничтожил, не допустил прорыва обороны, вкупе с инженерными средствами и работой артиллерии.

Продвижение под Куземовкой

На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки российских войск вели наступательные действия в районе села Куземовка в ЛНР и заняли более выгодные позиции , сообщили в Минобороны РФ 1 августа.

Ударами штурмовой авиации и артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Новомлынска, Тимковки, Кисловки, Котляровки, Берестового Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.

Кроме того, в лесном массиве Лес Попов Сватовского района ЛНР успешно отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВФУ.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Потери противника — свыше 100 боевиков и шесть единиц техники.

ВФУ в течение суток продолжали безуспешно атаковать на донецком, южнодонецком, запорожском, купянском и краснолиманском направлениях.

В частности, на донецком направлении войска Южной группировки успешно отразили восемь атак противника в районах Белогоровки, Берестового, Северного, Марьинки и Зайцево ДНР.

На южнодонецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» успешно отразили две атаки противника в районах Старомайорского в ДНР и Яблоневого в Запорожской области.

На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» отбито три атаки противника в районах населенных пунктов Райгородка, Невское и Червоная Диброва в ЛНР.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Противник за сутки на этих направлениях потерял более 635 военнослужащих и 45 единиц техники , включая три танка, 12 БМП, в том числе одна Bradley производства США, шесть САУ Krab польского производства, а также пять орудий полевой артиллерии, в том числе одна артсистема М777 производства США.

На передовой

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении , сообщили в Минобороны РФ.

Он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на ореховском тактическом направлении.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в передовом пункте управления группировки войск на запорожском направлении Фото: t.me/mod_russia

Валерий Герасимов обратил внимание на необходимость своевременно выявлять противника, наносить превентивные удары и вести контрбатарейную борьбу.

Уничтожены катера-камикадзе

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 800 боевиков ВФУ и 55 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

В районе населенного пункта Стецковка Харьковской области поражен радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк-3». Российские средства ПВО сбили 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 21 украинский БПЛА.

Также в ночь на 1 августа вооруженные формирования Украины предприняли попытку террористической атаки беспилотниками по объектам Москвы и области , сообщили в Министерстве обороны.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Два БПЛА были уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Третий дрон подавили средства РЭБ. Потеряв управление, он упал на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

Также в эту ночь украинские силы совершили попытку атаки на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря. Патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» вовремя заметили три полупогружных безэкипажных катера и уничтожили их огнем из штатного оружия.