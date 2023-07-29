Порыв обороны: российские войска продвинулись в районе Купянска и Сватово

Вооруженные силы РФ продвинулись на купянском и сватовском направлениях. Западнее поселка Житловка в ЛНР зафиксировано максимальное продвижение — нашим войскам удалось на 3 км вклиниться в оборону украинских формирований. Противник в этих боях потерял до 120 боевиков и 17 единиц техники, включая БМП, САУ и гаубицы. Эксперты отмечают, что российская армия показала, что она может проходить хорошо укрепленные украинские позиции, которые оборудовались не один месяц. О целях и масштабах нашего продвижения на этом участке линии боевого столкновения можно будет судить позднее, считают военные специалисты.

Удары «Шторма»

Вооруженные силы РФ в течение суток успешно отбивали атаки противника на краснолиманском, а также продвинулись на купянском и сватовском направлениях , рассказали в Минобороны РФ 28 июля.

— На краснолиманском направлении грамотным построением обороны и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» за сутки отражены четыре атаки штурмовых отрядов 67-й механизированной бригады ВСУ на позиции 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В районе Сергеевки в ЛНР штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали успешное наступление на сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВФУ. Продвижение штурмовых отрядов в глубину обороны противника составило 1,5 км.

Западнее Житловки в ЛНР отряды «Шторм» 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии атаковали противника и продвинулись на 3 км.

На купянском направлении штурмовые отряды 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск продолжали наступление западнее Куземовки , закрепившись на выгодных позициях.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

За сутки на этих направлениях, по данным Минобороны РФ, украинские формирования потеряли не менее 120 человек и 17 единиц техники.

В районе Сватово и Купянска мы видим тактическое продвижение наших войск, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— В этих боях мы показали, что можем преодолевать хорошо укрепленные украинские позиции , — пояснил он. — Сейчас все говорят о нашей обороне, но линия соприкосновения давно статична, поэтому противник имел не меньше времени, чем мы, на укрепление своих рубежей, и делал это . Пока мы не можем сказать, будет ли развиваться это наступление или мы сковываем украинские силы активными действиями. Оперативным наше наступление можно будет назвать после того, как мы прорвем фронт. Глубина такого прорыва должна быть не менее 10 км.

«Леопарды» не прошли

В этот день ВФУ продолжали атаковать на донецком и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ 28 июля.

На южнодонецком противник предпринял попытки прорвать оборону наших войск с применением бронетанковой и другой тяжелой техники.

ВФУ силами механизированной пехоты, усиленной танками иностранного производства, атаковали позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота в районе Работино и Успеновки в Запорожской области.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника , — подчеркнул Игорь Конашенков.

На Времевском выступе в районе Старомайорского подразделения группировки войск «Восток» отбили атаку штурмового отряда ВФУ, а также уничтожили диверсионную группу.

На донецком направлении подразделения 7-й, 9-й и 132-й мотострелковых бригад 1-го и 2-го армейских корпусов Южной группировки войск отразили семь атак штурмовых отрядов в районах Белогоровки, Зайцево, Первомайского и Водяного.

На данных направлениях ВФУ потеряли 290 человек и 55 единиц техники , включая пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX, а также боевую машину зенитного комплекса «Стрела-10».

Фото: соцсети Подбитый танк Leopard

Северокорейское направление

Во время визита в КНДР министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в торжественном заседании, посвященном 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне.

В ходе выступления Шойгу поздравил участников заседания с годовщиной победы и зачитал послание от президента РФ Владимира Путина. Заседание прошло под руководством Ким Чен Ына в Пхеньянском дворце спорта.

После окончания мероприятия от имени лидера КНДР в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи состоялся торжественный прием в честь военной делегации России.

Кроме того, Сергей Шойгу посетил военный парад на площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна. На параде прошли расчеты военнослужащих Корейской народной армии (КНА) в исторической форме времен войны, танки Т-34, техника 1950–1953 годов, парадные расчеты всех видов и родов войск КНА и механизированная колонна с новейшими образцами вооружения и военной техники. 28 июля Сергей Шойгу завершил свой официальный визит в КНДР.

Министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу в аэропорту Сунан Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Огонь «Ночной фурии»

Военный корреспондент «Известий» Станислав Григорьев побывал у артиллеристов, действующих на переднем крае.

С беспилотника видно, как на частном автомобиле украинские боевики подвозят боеприпасы к своему опорному пункту . Звучит команда: «К бою!»

Батарея, замаскированная в лесу, тут же открывает огонь. Наши артиллеристы живут под сенью деревьев и не отходят от своих орудий. Едят и спят они тоже тут, в блиндажах.

— В перерывах между стрельбой артиллеристы не скучают. Мало того, что они обустроили очень качественные блиндажи и окопы, так еще и сделали мини-спортзал. Тут есть брусья, турник, гиря — 24 кг, — рассказал корреспондент «Известий», отметив, что жизнь здесь напоминает чем-то вахту на небольшом корабле.

За границы леса лучше не выходить: вокруг всё заминировано, и ВФУ могут заметить расположение.

Огонь по целям ведется по несколько раз в день. У каждого орудия есть свое имя и судьба. На одной из гаубиц можно увидеть полустертую надпись: «Ночная фурия».

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Это, наверное, самое легендарное орудие нашей батареи и даже дивизиона. Заходили мы с ней с самого начала СВО, и на протяжении всего этого времени она работает исправно. Однажды ночью очень хорошо постреляли, и после этого ее окрестили «Ночная фурия» — по названию мультика, — рассказал боец с позывным Архитектор.

Вооруженные формирования Украины пытаются уничтожить наши расчеты. Недавно у них появились американские кассетные снаряды. Их звук ни с чем не спутаешь, говорят бойцы.

— Это специфический звук. Как ракета на взлете, примерно такой гул, а потом разрывы — резкие, как пулеметная очередь, — отмечает военнослужащий с позывным Сосна.

Достать наши подразделения, которые успели хорошо окопаться, достаточно трудно. Российские военнослужащие отмечают, что лопата и раньше была предметом первой необходимости, а теперь и вовсе стала незаменимым средством спасения жизней.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Террористические атаки

Утром 28 июля средства ПВО предотвратили террористическую атаку украинского беспилотника в Московской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщили в российском военном ведомстве.

Также в этот день была совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области , сообщили в военном ведомстве.

Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитого боеприпаса упали на территории Таганрога. В Минобороны сообщили, что в результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, пострадали люди.

Кроме того, около 17:15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки ракетой комплекса С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области. По данным Минобороны РФ, обломки боеприпаса упали в безлюдной местности.

Фрагмент переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты комплекса ПВО С-200 ВСУ на одной из улиц Таганрога Фото: РИА Новости

Также в российском военном ведомстве 28 июля сообщили, что за сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 430 бойцов ВФУ и 74 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.