Движение вглубь: ВС России перехватили инициативу на краснолиманском направлении

Российская армия 26 июля продолжила наступательные действия на краснолиманском и купянском направлениях. В частности, им удалось продвинуться на запад от освобожденного поселка Сергеевка. Противник за сутки на этих участках линии боевого соприкосновения потерял более 325 военнослужащих и 28 единиц военной техники. Эксперты считают, что наши войска перехватили здесь инициативу, но бдительность терять не стоит — ВСУ продолжат свои атаки на юге зоны СВО. Так, на ореховском направлении наши солдаты в одном бою уничтожили 22 танка противника, 10 БМП, одну бронемашину и более 100 военных.

Пошли вперед

Бойцы 15-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» продолжили наступательные действия в районе поселка Сергеевка на краснолиманском направлении. Продвижение составило до трех километров по фронту и 2700 метров в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны РФ 26 июля.

— Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Райгородка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Также нанесено поражение живой силе и технике ВФУ в районах населенных пунктов Нововодяное в ЛНР, Торское, Ямполовка и Григоровка в ДНР.

В районе населенного пункта Терны в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионной группы. А в районе Новолюбовки в ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й мехбригады противника.

Подразделения 7-го мотострелкового полка «Западной» группировки войск проводят успешные наступательные действия на Куземовском направлении , заняв более выгодные позиции.

Противник за сутки на этих направлениях потерял более 325 военнослужащих и 28 единиц техники , в том числе один танк, восемь боевых бронемашин, четыре самоходные артиллерийские установки.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, российские войска продвинулись сразу на нескольких направлениях на линии Сватово-Кременная. Пока говорить о прорыве обороны украинских войск рано, но на нескольких участках фронта она взломана. В частности, появилась возможность обойти с севера Кременной лес и отрезать находящуюся там группировку противника.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Пока это тактические успехи, отметили источники, и говорить о серьезных успехах рано. 25 и 26 июля украинское командование предприняло несколько контратак. Но все они успехом не завершились. Российские войска в свою очередь закрепляются на занятых позициях.

Продвижение вперед на купянском и краснолиманском направлениях означает перехват инициативы, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Мы начинаем теснить противника, но это не глобальное наступление, — пояснил он. — В общем-то и задачи такой не ставится. Судя по тому, где мы атакуем и как мы это делаем, понятно, что это не стратегическое наступление. Просто мы серьезно сдвигаем противника, улучшаем свою конфигурацию. Я думаю, что будет постепенно выдыхаться украинское наступление, хотя они как минимум одну из первых задач будут пытаться выполнить: взять Бахмут, захватить Запорожскую АЭС или попытаются перерубить очередной раз Крымский мост .

ВС России могут начать двигаться на Харьковском направлении, отметил эксперт.

— В идеале, если мы начнем наступление, то как минимум сможем отбросить украинцев от нашей границы в Белгородской и Брянской областях , — рассуждает Владислав Шурыгин.

Танковый погром

Утром 26 июля противник возобновил наступление на ореховском направлении, проведя атаку силами трех батальонов, усиленных танками , сообщили в Минобороны РФ.

— Мужественными и профессиональными действиями подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й дивизии все атаки ВСУ отражены. Позиции удержаны, — рассказал Игорь Конашенков.

В ходе боя уничтожены 22 танка противника, 10 БМП, бронированная машина, а также более 100 украинских военнослужащих.

На донецком направлении «Южная» группировка отбила четыре атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Северное, Марьинка и Водяное в ДНР. Также уничтожены два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВФУ.

Украинские военнослужащие, Запорожская область, Украина Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

На южнодонецком обороняющиеся подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку противника в направлении населенного пункта Никольское Запорожской области. У Сторожевого и Нескучного в ДНР поражена живая сила и техника ВФУ.

На запорожском направлении отбита атака противника в направлении Работино.

За сутки на донецком, южнодонецком, ореховском и запорожском стратегических направлениях потери ВФУ составили не менее 310 человек и 70 единиц военной техники, включая 24 танка , три самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 и гаубицу М119, изготовленные в США.

Корейский маршрут

Министр обороны России Сергей Шойгу находится с визитом в Корейской народно-демократической республике в дни празднования 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне. Там он провел переговоры с министром обороны КНДР генералом армии Кан Сун Намом.

На встрече глава российского военного ведомства подчеркнул, что Северная Корея — важный партнер России, с которым ее связывает общая граница и богатая история сотрудничества.

— Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать укреплению взаимодействия по линии наших оборонных ведомств, — так Сергей Шойгу выразил намерение развивать двусторонние связи по всем направлениям.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время переговоров с главой военного ведомства Корейской Народно-Демократической Республики генералом армии Кан Сун Намом в Пхеньяне Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Он подчеркнул, что отношения между Россией и КНДР укреплялись в послевоенный период. Заходы военных кораблей, официальные визиты высокопоставленных представителей оборонных ведомств, обмены делегациями на рабочем уровне, подготовка кадров способствовали сохранению мира и стабильности на Корейском полуострове.

Визит «Урагана»

На передовых позициях российских военнослужащих, ведущих бои на угледарском направлении, побывал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

— Здесь пока тихо. Рядом с передовой в лесополосе хорошо замаскированна РСЗО, стоящая на вооружении 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота , — рассказал корреспондент.

Полный боевой комплект РСЗО «Ураган» включает в себя 16 реактивных снарядов. Для того, чтобы уничтожить один вражеский миномет, хватает и одного снаряда.

Фото: скриншот видео

— Беспилотник производит разведку целей, указывает нам район удара. Мы выезжаем на позиции и готовимся к работе. Непосредственно цель появляется, тогда и начинаем работать , — посвятил в тонкости службы командир батареи с позывным Иртыш.

По его словам, вооруженные формирования Украины в последнее время начали применять барражирующие боеприпасы. Но для наших военнослужащих это не становится преградой, они продолжают наносить удары по противнику.

После завершения боевых задач реактивщики стараются быстрее покинуть огневую позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. Мощные «Ураганы» — в списке приоритетных целей у украинских артиллеристов.

ВФУ теряет технику

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 485 бойцов ВФУ и 89 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 26 июля.

В Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады терробороны. В ДНР поражены два пункта управления 21-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВФУ.

В Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.