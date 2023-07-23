«Подлатаемся и будем продолжать»

Журналисты МИЦ «Известия» Дмитрий Шиков и Роман Польшаков , пострадавшие 22 июля во время применения ВФУ кассетных боеприпасов, перенесли несколько операций, их состояние стабильное. Состояние фотокорреспондента «РИА Новости» Константина Михальчевского — средней степени тяжести, угрозы жизни нет, сообщили в агентстве. Похороны погибшего корреспондента «РИА Новости» Ростислава Журавлева пройдут в его родном городе — Екатеринбурге. Все журналисты будут награждены орденом «За заслуги перед Запорожской областью», заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. В Госдуме, Совфеде и постпредстве РФ при ЮНЕСКО намерены потребовать от международных организаций осуждения действий украинских властей.

«Осколки в теле на всю жизнь»

Состояние журналистов, выживших после применения украинскими формированиями кассетных боеприпасов, стабильное. Сейчас военкор «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков находятся в одном из госпиталей Крыма, эвакуация прошла быстро.

Роман Польшаков, у которого осколочные ранения, перенес уже несколько операций. По его словам, три осколка вытащить из тела невозможно — они останутся с ним «на всю жизнь».

— Состояние нормальное, сделали перевязку ноги, — рассказал он «Известиям». — Осколки не задели жизненно важные органы. Доктора хорошие. Большое спасибо врачам, хирургам из медицинского отряда специального назначения.

Поблагодарил Роман и группу эвакуации, доставившую его в медучреждение.

Военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков Фото: ИЗВЕСТИЯ

Оператор Дмитрий Шиков, который также был ранен при обстреле, выразил надежду, что скоро вместе с коллегой сможет приступить к работе. У него небольшой перелом тазобедренной кости и осколочные ранения, но ходить он может.

— Дмитрий Шиков в хорошем состоянии, — сказал Роман Польшаков. — Возит меня на коляске, на ногах.

— Слава богу, мы живы с Ромкой, — отметил Дмитрий Шиков. — Да, есть ранения, но они не такие серьезные. Спасибо всем большое за помощь, за беспокойство, за заботу. Подлатаемся и будем продолжать.

Состояние фотокорреспондента «РИА Новости» Константина Михальчевского — средней степени тяжести, угрозы жизни нет, сообщили в агентстве со ссылкой на минздрав Крыма.

«Журналисты МИЦ «Известия» Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, а также корреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский будут награждены орденом «За заслуги перед Запорожской областью». Ростислав Журавлев — посмертно», — сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Оператор «Известий» Дмитрий Шиков Фото: ИЗВЕСТИЯ

Ростислав Журавлев скончался 22 июля от ранений, полученных во время обстрела с украинской стороны. Журналисты готовили материал об артиллерийском огне по населенным пунктам и использовании ВФУ кассетных боеприпасов. Гражданская машина, в которой они передвигались, стала мишенью украинских формирований.

Похороны Ростислава Журавлева по желанию его матери должны пройти в его родном городе — Екатеринбурге. О дата пока не сообщалось.

Привлечь к ответственности

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев возложил ответственность за гибель военкора Ростислава Журавлева не только на Украину, но и на США.

«Применение кассетных боеприпасов антигуманно и должно быть исключено из практик ведения боевых действий. А все заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять это оружие против некомбатантов на поверку оказались чистой ложью », — написал он в своем Telegram-канале.

Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ намерена обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил сенатор Алексей Пушков.

Фото: Global Look Press/Sopa Images/Omar Marques

«Мы выясним все детали этого обстрела. Есть информация, что обстрел был целенаправленным, что удар наносился по гражданской машине, которая не могла представлять никакой угрозы для ВСУ », — написал он в своем Telegram-канале, пообещав, что обращение будет направлено как можно скорее.

А заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин 22 июля сообщил «Известиям», что планирует поднять на ближайшем пленарном заседании 25 июля вопрос о направлении обращений от имени ГД в международные организации с требованием осудить произошедшее и принять меры по недопущению подобных трагедий в будущем.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что международная организация сожалеет о гибели Журавлева. «Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам» , — сказал он.

Постпредство РФ при ЮНЕСКО потребует от руководства организации осудить действия украинских военных, заявил постпред Ринат Аляутдинов.

«Этот вопрос входит в мандат организации», — написал он в соцсетях. По его словам, ранее Россия уже привлекала внимание ЮНЕСКО к убийствам других журналистов — Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.

Фотография в память о погибшем военном корреспонденте «РИА Новости» Ростиславе Журавлеве, выставленная перед зданием международного информационного агентства «Россия сегодня» в Москве Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

«Мы говорили об этом на всех возможных в ЮНЕСКО площадках, направляли письма генеральному директору, но реакции не последовало», — констатировал Ринат Аляутдинов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 июля выразила уверенность, что атака на российских журналистов была неслучайной. Она обратила внимание, что корреспонденты работали именно над материалом об использовании украинскими военными кассетных боеприпасов.

— Мы уверены, что со стороны российской армии последует адекватный ответ, — заявил генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин . — Наше же оружие пока только камера, микрофон и , главное, правда о том скотстве, которое позволяют себе боевики, воюющие против российских граждан , особенно против мирных людей. Также хотим подчеркнуть, что ни разу за всё время проведения спецоперации и ударов по представителям СМИ мы не видели какой-то адекватной реакции со стороны международного сообщества . Одна отдельно взятая страна сделала журналистов участниками конфликта и бьет по ним, а весь мир молчит, тем самым потворствуя этим преступлениям . Не сомневаемся, что все виновные рано или поздно ответят за свои преступления. И, честно говоря, хотелось бы, чтобы не перед судом .

Военкор «Известий» Родион Северьянов рассказал, что на Украине уже давно объявлена награда за каждого российского журналиста в зоне СВО.

— Нас специально выслеживают, пытаются контролировать, стараются уничтожить, — говорит корреспондент. — Это подтверждает ситуация со мной, когда я был ранен в Мариуполе (в марте 2022 года. — «Известия»). Когда украинский снайпер увидел отличительные знаки прессы: синий бронежилет, надпись Press, микрофон, камеру. И тем не менее по мне велся прицельный огонь.

«Они делали это все девять лет»

Российские военкоры доносят до мира правду о реальном положении дел в зоне конфликта, губительную для Киева, сказала в разговоре с «Известиями» сенатор от ДНР Наталья Никонорова. По ее мнению, не добившись «ошеломительных побед» в ходе контрнаступления, противник пытается достигнуть их с помощью использования кассетных боеприпасов против безоружных.

Фото: РИА Новости Фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский

Справка «Известий» Применение кассетных боеприпасов запрещено соответствующей международной конвенцией. Она была подписана в декабре 2008 года в Осло и вступила в силу 1 августа 2010 года. На данный момент ее подписали 108 стран, ратифицировали 84. Они обязались никогда и ни при каких обстоятельствах не применять, не разрабатывать, не производить и не передавать никому кассетные боеприпасы. В то же время среди стран, которые не присоединились к конвенции, — Украина, США, Россия, Китай, Индия, Турция и Польша.

— Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении рычаги давления. И будем продолжать это делать, — сказала Наталья Никонорова. — От различных наших ведомств поступают сообщения с осуждением преступных действий в отношении журналистов.

Сенатор напомнила, что ранее Совфед 19 июля 2023 года принял обращение к парламентам иностранных государств и международным парламентским организациям в связи с решением США о поставках Украине кассетных боеприпасов. Парламентарии указали, что это очередной шаг к опасной эскалации конфликта, который повлечет серьезные гуманитарные последствия.

— Вооруженные формирования Украины, вероятно, чувствуют себя героями, воюя против мирного населения, представителей средств массовой информации, — добавила она. — В свое время обязательно состоится трибунал, в рамках которого будут тщательным образом расследованы все преступления, совершенные против гражданского населения. Такие печальные новости помогут нам еще больше сосредоточиться на подготовке к проведению указанного судебного процесса.

А в комитете Госдумы по обороне назвали неудивительным то, что ВСУ бьют кассетными боеприпасами по гражданским. Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев обратил внимание, что подобные способы ведения боевых действий применяются противником далеко не в первый раз.

Обломки сбитой украинской ракеты «Точка-У» Фото: РИА Новости

— Вообще-то они делали это все девять лет — по Донецку летели ракеты «Точка-У», начиненные ровно такими же кассетами, каждая из которых убивала кого-то или калечила, — подчеркнул он. — И мы, конечно, запомним, что убивают нас американскими боеприпасами и из американских же пушек. Это информация для трибунала.

Произошедшее стало лишь очередным подтверждением того, что задачи специальной военной операции нельзя выполнить лишь отчасти, заявили политики. Алексей Журавлев подчеркнул, что бороться с украинским национализмом нужно ежедневно и планомерно, уничтожая склады и расположения частей.