 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков отверг идею приравнять смену спортивного гражданства к госизмене
Мир
Spiegel заявил о неготовности ФРГ к зиме из-за санкций против России
Мир
Лопес и Аффлек поженились в Неваде
Происшествия
Водитель сбил ребенка на самокате в центре Москвы
Мир
Захарова указала Боррелю на ощущаемый Европой эффект от антироссийских санкций
Мир
Зеленский назвал причину увольнения генпрокурора и главы СБУ
Мир
На месте крушения Ан-12 в Греции найдены тела всех восьми летчиков
Мир
Мэры итальянских городов призвали Драги остаться на посту премьера
Мир
В США уничтожение HIMARS Россией назвали плохой новостью для НАТО
Армия
Младший сержант Строгов задержал диверсантов ВСУ без единого выстрела
Общество
Госпожнадзору исполнилось 95 лет
/

«Северокорейцы не выставляют нам счета после каждого голосования в ООН»

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора — о мотивации Пхеньяна в признании ДНР и ЛНР
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Признание Северной Кореей независимости Донецка и Луганска не было продиктовано какими-либо корыстными соображениями в расчете получить что-то взамен от Москвы. Это решение объясняется тем, что Пхеньян на международной арене всегда поступает «по совести». Такое мнение в блиц-интервью «Известиям» высказал посол России в КНДР Александр Мацегора. Кроме того, глава российской дипмиссии рассказал о том, какие перспективы могут быть в торгово-экономических обменах между Пхеньяном и двумя отныне признанными им официально республиками.

— Какая мотивация, по-вашему, лежала в основе решения северокорейского руководства признать независимость ДНР и ЛНР? Есть ли тут расчеты получить некие экономические бонусы от Москвы или это предпринято с целью укрепления политической поддержки Пхеньяна со стороны РФ на международной арене, чтобы мы активнее боролись за отмену санкций против КНДР?

Республики, объединяйтесь: зачем КНДР признала ДНР и ЛНР
И ждать ли обмена дипмиссиями между Луганском и Донецком с Пхеньяном

КНДР — одна из очень немногих стран, которая может позволить себе проводить абсолютно независимую внешнюю политику. Никто — ни Россия с Китаем, ни тем более США — не может заставить северокорейцев что-то делать или чего-то не делать. Пусть это звучит в наши сверхпрагматичные времена неправдоподобно, но Пхеньян на международной арене всегда поступает по совести, так, как он считает было бы правильно. Иногда это случается даже в ущерб себе. Северокорейцы ничего не получили от нас, например, за признание Крыма российским, они не выставляют нам счета после каждого голосования в нашу пользу в ООН или на любой другой международной площадке.

Руководство КНДР считает борьбу народа Донбасса против бандеровской власти справедливой, а киевский режим — марионетками Вашингтона, который, не щадя крови украинского народа, решает свои геополитические задачи в контексте давления на Россию. Поэтому перед ней не стоит вопроса, кого следует поддержать.

Активно бороться против неправомерных, ухудшающих гуманитарную ситуацию в КНДР санкций Россия и прежде была намерена вне зависимости от того, признает Пхеньян Донбасс или нет. Другое дело, что и мы, и корейцы, и вообще кто бы то ни было сейчас отдаем себе отчет в том, что санкции — это навсегда. США и их союзники не один и не два раза давали это понять, что бы мы ни делали для того, чтобы облегчить санкционное бремя. В той новой реальности, в которой существуем мы, в которой существует КНДР, в которой будут существовать республики Донбасса, надо привыкать жить в условиях всевозможных рестрикций. В Пхеньяне это давно осознали и не питают иллюзий. Так что и это ваше предположение не верно.

Северокорейцы_2
Улица в Пхеньяне
Фото: Global Look Press/Dirk Renckhoff

— Стоит ли рассматривать это в рамках большой геополитики и стремления Пхеньяна насолить американцам?

Залповый вброс: скажутся ли поставки Украине систем HIMARS на ходе СВО
Каковы реальные возможности американских РСЗО и почему ложны слухи об их неуязвимости

— Для США признание ЛДНР на фоне состоявшихся и, не исключено, предстоящих корейских ракетно-ядерных мероприятий это, можно сказать, мелочь, о которой не стоит даже говорить.

— По словам главы ДНР Дениса Пушилина, «двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий обеих стран». Но пока крайне сложно представить, чем таким находящаяся под международными санкциями и, мягко говоря, небогатая Северная Корея может помочь республикам в торговом плане и наоборот.

— Вы не правы. Перспективы сотрудничества КНДР и республик Донбасса есть, и они достаточно обширны. Во-первых, высококвалифицированные, трудолюбивые и готовые работать в самых сложных условиях корейские строители станут очень серьезным подспорьем в деле решения задач восстановления разрушенных отступающими укронацистами социальных, инфраструктурных и промышленных объектов.

Во-вторых, практически на всех предприятиях черной и цветной металлургии, транспортного машиностроения и электроэнергетики, построенных в КНДР при советском техническом содействии, до сих пор остается в эксплуатации оборудование, выпущенное Славянским и Краматорским заводами тяжелого машиностроения, другими расположенными в Донбассе предприятиями отрасли. Корейские партнеры весьма заинтересованы в изготавливаемых там запасных частях и агрегатах, в обновлении своей производственной базы.

Северокорейцы_1
Улица в Пхеньяне
Фото: Global Look Press/Anton Kavashkin

В-третьих, имеется очень широкая номенклатура товаров, которыми народные республики могут обмениваться между собой. Так, во времена СССР одним из основных массовых грузов, поступавших в порт Мелитополя (Жданова) был корейский магнезитовый клинкер, использовавшийся в качестве огнеупорного материала в доменных печах всех металлургических комбинатов региона. В свою очередь в КНДР отправлялись донецкий коксующийся уголь, пшеница, выращенная на полях юго-востока Украинской ССР.

Так что расчеты Дениса Пушилина на развитие торгово-экономических обменов с КНДР вполне обоснованы. Никто, конечно, не говорит, что сделать это в условиях санкций будет легко. Будет непросто. Но решить эти задачи вполне реально.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022