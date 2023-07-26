Прорывной характер: российские войска освободили поселок Сергеевка

На краснолиманском направлении российская армия освободила поселок Сергеевка и значительно продвинулась вперед в районе Серебрянского лесничества. Занявшие село подразделения уже прочно закрепились на новых рубежах и отбили несколько контратак противника. За сутки на этом направлении противник потерял до 190 военнослужащих и 17 единиц военной техники , сообщили в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что нашим подразделениям каждый километр дается непросто, но тем не менее они методично проламывают оборону противника.

Освободили Сергеевку

В ходе успешной контратаки бойцы 15-й мотострелковой бригады под командованием подполковника Буйлова освободили поселок городского типа Сергеевка. Общее продвижение российских войск составило до четырех километров по фронту и до двух километров в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны РФ.

— В районе Серебрянского лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка , которым командует гвардии полковник Васильев, отразили атаку противника, нанесли ему огневое поражение и перешли в контратаку. Действуя грамотно и слаженно, стремительно продвинулись на 1,5 км в глубину обороны ВСУ, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также на краснолиманском направлении отразили четыре атаки украинских боевиков в районе сел Невское, Нововодяное ЛНР и Торское ДНР.

В районе села Терны ДНР пресечена деятельность украинской диверсионной группы.

Фото: РИА Новости

Кроме того, была уничтожена живая сила и техника пяти бригад ВФУ в районах сел Терны, Торское и Ямполовка ДНР. В районах сел Торское ДНР и Новолюбовка ЛНР поражены склады боеприпасов.

Потери противника составили до 190 военнослужащих, шесть бронемашин, пять пикапов, две гаубицы Д-20, одна Д-30, две САУ «Гвоздика», а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, в настоящее время 15-я бригада уже закрепилась на новых позициях. Украинские силы также провели ряд контратак, но выбить российских мотострелков не смогли.

— Даже продвижение на пару километров на краснолиманском направлении — это очень серьезно, — пояснил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — Исходя из тех оборонительных боев, которые мы ведем сейчас, это очень важное продвижение, мы удачно и методично расшатывавшем оборону противника. Если брать купянское направление — это выход на Славянск, Краматорск, другие занятые ВФУ населенные пункты Донбасса. Там всё взаимосвязано. Сейчас бои идут очень жесткие. Та сторона тоже работает, всю технику, которую ей дают страны Запада, старается использовать. Каждый километр дается очень тяжело.

Отбили атаки

25 июля ВФУ продолжали атаки на донецком и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны России.

— На донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Зайцево, Первомайское, Марьинка и Клещеевка ДНР, — рассказал Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На южнодонецком направлении группировка войск «Восток» отбила четыре атаки противника в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР.

В районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области поражена живая сила и техника 110-й бригады теробороны.

За сутки на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях ВФУ потеряли не менее 420 человек и 35 единиц техники, включая четыре танка, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу FH-70, поставленную из Великобритании, и артсистему М777, изготовленную в США.

Лучше робота

Военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков посмотрел, как бойцы группировки «Восток» разминируют освобожденные территории на запорожском направлении.

— Разминирование на освобожденных территориях — одна из ключевых задач по обеспечению безопасности жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения, — рассказал один из военнослужащих.

Для выполнения этой задачи используются роботизированные средства разминирования, например, «Уран-6» — робот-сапер, минно-розыскные собаки и штатные миноискатели.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Для кинолога-сапера его собака — это самый лучший друг и боевой товарищ. Верная немецкая овчарка помогла военнослужащему с позывным Японец обнаружить около 30 взрывных устройств. Они вдвоем выезжают туда, где собака будет приносить пользы больше, чем техника.

В старых зданиях, где шли бои, могут оставаться мины-ловушки, поэтому группа разминирования военнослужащего с позывным Алеут тщательно их осматривает.

— Мы разбирались больше на практике, так как здесь есть инженерные мины иностранного и нашего производства, — рассказал Алеут.

Командир саперного отделения с позывным Пятигорск рассказал нашему корреспонденту, что его отряду часто приходится работать с минами-сюрпризами.

— Сегодня нам попалась ОЗМ-72 советского производства, так называемая мина-лягушка. Радиус поражения у нее — более 25 м. Ее установили на растяжку. Поскольку такие мины ставят на неизвлекаемость, было решено ее уничтожить на месте накладным снарядом, — рассказал Пятигорск.

Новая атака дронов

В ночь на 25 июля патрульный корабль «Сергей Котов» был атакован двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами ВФУ, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1 тыс. и 800 м. Пострадавших нет, — рассказали в военном ведомстве.

Патрульный корабль «Сергей Котов» Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В момент атаки он выполнял задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря — примерно в 370 км юго-западнее Севастополя. Сейчас корабль продолжает выполнять поставленные задачи, сообщили в военном ведомстве.

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 705 бойцов ВФУ и 71 единицу военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 25 июля.

Российские средства ПВО в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбили украинский вертолет Ми-24.

В Черкасской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. В районе Чуднова в Житомирской области уничтожены склады боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных на Украину из западных стран.