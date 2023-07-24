«Лебединая» стая: Тихий океан прикроют стратегические Ту-160

Оборону Дальнего Востока укрепят стратегическими ракетоносцами Ту-160 «Белый лебедь». В Минобороны рассматривается вопрос о развертывании в регионе нового полка этих самолетов, сообщили источники «Известий». Если окончательное решение окажется положительным, он должен войти в дивизию дальней авиации, которая базируется в Амурской области. По словам экспертов, размещение на Дальнем Востоке стратегических ракетоносцев должно нивелировать угрозы, исходящие от США и их ближайших союзников в регионе.

Новый полк

В Министерстве обороны России в настоящее время прорабатывается вопрос о развертывании в Дальневосточном регионе авиационного полка стратегических ракетоносцев Ту-160 , сообщили источники «Известий». Окончательное решение по этому поводу еще не принято. По словам собеседников издания, всё будет зависеть от объемов и структуры гособоронзаказа на ближайшие годы. Сейчас в его рамках идет модернизация бомбардировщиков Ту-160, а также строительство новых машин с индексом «М».

Если будет принято положительно решение, полк «Белых лебедей» войдет в состав соединения дальней авиации, которое базируется в Амурской области, отметили источники.

На сегодняшний день в состав Вооруженных сил РФ входят две тяжелые бомбардировочные авиационные дивизии. 22-я располагается в Поволжье, а 326-я — на Дальнем Востоке.

Пилот стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 во время полета Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В состав 326-й дивизии входят два полка на самолетах Ту-95МС, они базируются на авиабазе Украинка в Амурской области, а также полк на Ту-22М3, он находится в Иркутской области.

Соединение ведет свою историю от 326-й ночной бомбардировочной авиадивизии, сформированной в 1943 году. Самолеты дивизии регулярно участвуют в совместных маневрах с китайскими ВВС.

Стратегические бомбардировщики Ту-160 сейчас находятся только в составе 22-й дивизии на аэродроме Энгельс.

Кабина пилотов бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 «Валерий Чкалов» Фото: commons.wikimedia.org

На Дальнем Востоке ракетоносцы будут использоваться для сдерживания США и их ближайших союзников в регионе, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Особое внимание стоит обратить на Японию, с которой у нас остаются территориальные разногласия по поводу Южных Курил, — пояснил он. — В последнее время это государство наращивает свои военные расходы, а также планирует развивать ударные системы вооружения. Поэтому необходимо укрепление наших сил сдерживания, чтобы нивелировать угрозу с этого направления.

Сверхзвуковой стратегический

Ту-160 «Белый лебедь» (по классификации НАТО — Blackjack) — многорежимный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерными и обычными ракетами целей, в том числе в глубоком тылу. Он может развивать скорость до 2000 км/ч.

В последние годы Минобороны проводит программу модернизации этого типа самолетов. В январе 2018 года Министерство обороны РФ и компания «Туполев» подписали государственный контракт на поставку первой партии Ту-160М. Кроме того, проводится обновление уже существующих Ту-160.

В рамках этой программы в короткие сроки была полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий и возобновлено производство агрегатов планера самолета.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М на авиабазе в Энгельсе Фото: commons.wikimedia.org

Ту-160М отличается от базовой версии новой системой обеспечения боевого применения, а также последней версией двухконтурного турбореактивного форсированного двигателя НК-32. Внедрение новых цифровых технологий позволило существенно повысить боевые возможности ударного комплекса с применением высокоточного оружия большой дальности.

Также Ту-160М стал первым самолетом в мире, который способен перехватить цели, находящиеся у него «за спиной». Это стало возможным благодаря установленной радиолокационной станции заднего обзора.

После модернизации боевая эффективность самолета увеличилась на 60%. За счет модернизации ряда узлов двигателя НК-32 серии самолет стал экономичнее. А его борт выполнен с элементами интегрированной модульной авионики.

Воздушное укрепление

В последние годы военное руководство страны усиливает боевую авиацию. Как сообщали «Известия», на западном направлении будет развернута новая армия ВВС и ПВО, она станет частью воссозданных военных округов — Московского либо Ленинградского. В состав воздушной армии войдут полки истребителей, бомбардировщиков, а также части противовоздушной обороны и радиотехнических войск. Организационно она будет состоять из нескольких истребительных полков, бомбардировочного полка и бригады армейской авиации.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 летит на генеральную репетицию воздушной части военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Кроме того, на западном направлении планируется развернуть подразделения штурмовой авиации, укомплектованные знаменитыми «Грачами» — штурмовиками семейства Су-25. Их задачей станет непосредственная поддержка сухопутных войск на поле боя. Также штурмовики будут взаимодействовать с вертолетами армейской авиации.

А на аэродроме Левашово под Санкт-Петербургом Минобороны РФ развернет самолеты и вертолеты морской авиации военно-морского флота. Помимо боевых самолетов, на нем планируется развернуть пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты, принадлежащие морской авиации ВМФ.