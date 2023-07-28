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«В этом — сущность киевского режима»

Что было целью украинской атаки на Таганрог и как может отреагировать Москва
Фото: РИА Новости
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Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры. Такое заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала, комментируя ракетный обстрел Таганрога и очередную попытку Украины атаковать беспилотниками Московскую область. Киевский режим продолжает свою излюбленную практику ударов по гражданским объектам, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Удар был нанесен именно по жилой инфраструктуре Таганрога — по словам горожан, взрыв был настолько сильным, что в радиусе 10 км у автомобилей сработала сигнализация. По данным Минздрава, пострадали 14 человек. Уже известно, что атака была совершена зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 — такие оставались только на вооружении Украины, отмечают военные эксперты.

Две атаки

Террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 была совершена в пятницу 28 июля, сообщили в Минобороны РФ. Удар наносился по жилой инфраструктуре Таганрога Ростовской области, подчеркнули в военном ведомстве. Российские средства ПВО обнаружили и перехватили в воздухе украинскую ракету — ее обломки и упали в городе.

«В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий. Также есть пострадавшие среди мирных жителей», — говорится в сообщении Министерства обороны.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, эпицентр детонации пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. «Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома», — сообщил он.

взрыв в Таганроге
Фото: ТАСС/Стрингер

В этот день около 17:15 киевский режим совершил повторную попытку террористической атаки — снова ракетой комплекса С-200. Российскими средствами ПВО она была перехвачена в районе города Азов в Ростовской области. По данным Минобороны, обломки боеприпаса упали в безлюдной местности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что удар позволила отразить российская ПВО, которая хорошо сработала.

— Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населенным пунктам. И в этом сущность киевского режима. Собственно, начиная с 2014 года они эту сущность стали ярко проявлять в отношении Донбасса, сейчас — в отношении всех других районов, — сказал он «Известиям».

Никакого военного смысла действия Киева не имели, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Решительно осуждаем очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры, — сказала она.

выбитые взрывом окна
Фото: РИА Новости

Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры после того, как Украина обстреляла Таганрог и пыталась атаковать беспилотниками Московскую область, предупредила Мария Захарова.

МИД призывает международное сообщество и организации осудить применение террористических методов украинского режима. Дмитрий Песков 28 июля высказал предположение, что Запад никак не отреагирует на обстрел.

«Там детская поликлиника — довольно людное место»

По предварительным данным, после ЧП в Таганроге пострадали 14 человек, сообщили в Минздраве РФ. Федеральный центр медицины катастроф координирует оказание медпомощи.

Как сообщил Василий Голубев, в медучреждения города доставлено 12 человек, двое из которых от госпитализации отказались. По его информации, у одной из пострадавших — черепно-мозговая травма, и ей уже провели операцию.

На месте ЧП дежурят пожарно-спасательные подразделения, уточнили в МЧС. Работают 60 спасателей и 17 единиц техники, написал губернатор в своем Telegram-канале.

Повара кафе «Чехов сад», рядом с которым произошел взрыв, рассказали «Известиям» подробности случившегося.

полиция на месте взрыва
Фото: ТАСС/Стрингер

— Стояли, обычный процесс шел, и резко прилетело — окна повылетали. Грязь, осколки. Четыре человека из кухни порезались, девочка порезалась. Три человека оглушенных сюда привезли, — рассказывают они.

По словам горожан, в окнах домов затряслись стекла, а над местом падения обломков сбитой ракеты поднялось облако дыма.

— Всё произошло около 16 часов, я был дома. Мне показалось, что это произошло прямо за окном, — говорит один из очевидцев. — Потом уже я узнал, что это было в 10 км от нас, в центре города. Там располагается детская поликлиника, довольно людное место.

Очевидцами атаки на Таганрог стала семья из ЛНР, уехавшая сюда от украинских обстрелов.

— У нашей соседки выбило окна. У нас всё хорошо, просто в шоковом состоянии, — рассказала «Известиям» одна из женщин.

Ее мать в этот момент находилась в квартире — по ее словам, дом в момент ЧП «пошел волной».

— Я сразу схватила ребенка. Это нам знакомо — мы из ЛНР, в 2014 году бежали от войны. Сразу стало понятно, что это, — говорит она.

выбитые взрывом окна
Фото: ТАСС/Стрингер

«Первое, что необходимо сделать — оказать всю необходимую помощь и медицинскую, и психологическую пострадавшим. Также организовать работу по обследованию разрушений», — написал он в своем Telegram-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

После падения обломков украинской ракеты в Таганроге введен локальный режим ЧС. На место происшествия выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России, сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

«На Украине было несколько таких корпусов ПВО»

Ракета 5В21 зенитно-ракетного комплекса С-200 сейчас не стоит на вооружении войск противовоздушной обороны России, рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

— С-200 — это комплекс дальнего действия с дальней границей зоны поражения 255 км на активном участке. То есть двигатель у нее работает до этой дальности, потом еще есть пассивный участок. По этой причине она может лететь и 300 км. Боевая часть у нее довольно внушительная, около 200 кг в тротиловом эквиваленте, — отметил эксперт.

При некоторых технических доработках такие ракеты могут представлять определенную опасность, но современные российские средства ПВО их уничтожают.

обломок ракеты
Фото: ТАСС/«Таганрогская Правда»

— До недавнего времени эти ракеты были у Украины на вооружении, — подчеркнул Айтеч Бижев.

Он напомнил, что в советское время на украинской территории было три приграничных военных округа.

— В свое время это был пик технической мысли. Ни у кого не было таких ракетных комплексов, как С-200. Неизвестно, сколько их осталось — на Украине было несколько корпусов ПВО, это несколько десятков комплексов, — отметил Айтеч Бижев.

Стоит отметить, что это не первый удар, нанесенный с помощью ракет С-200 по территории России. 9 июля этого года Вооруженные силы РФ перехватили пять подобных боеприпасов в Крыму, Ростовской и Калужской областях. Их целями должны были стать Крымский мост и военные аэродромы Морозовск в Ростовской и Шайковка в Калужской области.

Утром 28 июля средства ПВО предотвратили террористическую атаку украинского беспилотника в Московской области, сообщили в военном ведомстве. Пострадавших и разрушений нет в результате пресеченной атаки, сообщили в российском военном ведомстве.

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