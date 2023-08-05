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Отраженные силы: за два месяца ВФУ потеряли более 43 тысяч человек

Российская армия уничтожила большую часть группировки, подготовленную для украинского «контрнаступления»
Фото: REUTERS/Ignacio Marin
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С 4 июня, когда началось так называемое контрнаступление вооруженных формирований Украины, киевский режим потерял более 43 тыс. военнослужащих. В боях уничтожено свыше 4900 единиц военной техники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Эксперты отмечают, что за два месяца наши войска ликвидировали большую часть группировки, которую Украина готовила с помощью западных стран.

Минус «Леопарды» и «Брэдли»

В течение июня – июля потери вооруженных формирований Украины в ходе «наступления» составили более 43 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ 4 августа.

Данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На линии боевого соприкосновения уничтожено свыше 4900 единиц различного вооружения ВФУ. В том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других боевых бронированных машин, из них 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.

Уничтожение бронированной техники ВФУ

Уничтожение бронированной техники ВФУ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Кроме того, противник потерял 747 орудий полевой артиллерии и минометов, включая 76 американских артсистем М777, а также 84 САУ из Польши, США, Франции и Германии.

Это очень большие потери, сказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Украиной была подготовлена группировка для штурма на запорожском направлении, — напомнил он. — В нее входило около 60 тыс. человек. Но это с учетом, конечно, всех — мобилизованных, тербатовцев и других. Из расчета, что в бригаде около 5 тыс., противник потерял около девяти бригад. И это не считая, скорее всего, раненых, причем их еще больше. Также вряд ли учитывались потери в глубине украинской территории от ракетных и ударов БПЛА.

Эксперт отметил и большие потери противника в технике.

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Мы только «Леопардов» набили с батальон. Остатки авиации здесь редко появляются, но и ее мы тоже проредили, — резюмировал он.

Идем вперед

На донецком, южнодонецком и купянском направлениях российские войска успешно отбивали атаки противника, а также вели наступательные действия, сообщили в Минобороны РФ 4 августа.

— На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжают наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка Харьковской области, — рассказал Игорь Конашенков.

Военнослужащий ВС РФ

Военнослужащий ВС РФ

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Успешно отражены четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВФУ в районе Новоселовского в ЛНР.

На донецком направлении подразделения Южной группировки отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Веселое, Старомихайловка, Парасковиевка и Первомайское в ДНР. Отбив атаки, российские войска контратаковали, заняв более выгодные позиции в районах населенных пунктов Белогоровка и Водяное в ДНР.

На южнодонецком направлении штурмовые отряды группировки войск «Восток» продолжали наступление в районе Старомайорского в ДНР, улучшив тактическое положение.

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На этих направлениях ВФУ потеряли более 300 боевиков и 25 единиц техники, включая артиллерийскую систему М777 производства США, а также самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США и «Krab» (Польша).

Крепкая оборона

ВФУ в течение суток продолжали безуспешно атаковать на запорожском и краснолиманском направлениях.

На запорожском направлении успешно отражена атака противника в районе Работино. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВФУ.

Солдат ВФУ

Солдат ВФУ

Фото: REUTERS/Diego Herrera Carcedo

На краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отбила две атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное и Кременная в ЛНР.

На этих направлениях ВФУ потеряли более 200 боевиков и 16 единиц техники, в том числе американскую БМП Bradley.

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Трофейный «швед»

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал пункт управления группировки «Центр» в зоне проведения спецоперации, об этом сообщили в военном ведомстве 4 августа.

Он заслушал доклады командующего группировкой генерала-лейтенанта Андрея Мордвичева, а также офицеров штаба по обстановке и о том, как выполняются боевые задачи.

Сергей Шойгу поблагодарил командование и личный состав за ведение успешных наступательных операций на краснолиманском направлении. Он обратил особое внимание на необходимость нанесения эффективного упреждающего огня по позициям ВФУ. Это позволит сохранить жизни и здоровье наших военнослужащих.

Шведская боевая машина пехоты CV-90

Шведская боевая машина пехоты CV-90, которая была брошена отступающими ВФУ

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Министр осмотрел захваченную в бою шведскую боевую машину пехоты CV-90. Она вышла из строя после попадания из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев подчеркнул, что в поставленной Западом бронетехнике отсутствуют комплекты запасных частей, инструментов и принадлежности, поэтому ее оперативный ремонт в зоне боевых действий невозможен.

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Другим недостатком шведской бронемашины можно назвать низкий темп стрельбы. Боеприпасы подаются в пушку тремя магазинами по восемь снарядов, после чего требуется перезарядка, которая может длиться до одной минуты.

«Гиацинт» накажет

Расчеты «Гиацинта» удерживают нашу пехоту под Новодонецком. На позициях артиллеристов 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота побывал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

По словам корреспондента, цель наших артиллеристов — кочующая САУ противника. Получив боевую задачу, расчет выдвигается на огневую позицию.

— Можем отработать. Пять выстрелов сделать, откатиться, переждать и обратно. По движущейся цели тяжелее попасть. Но нам это не мешает. Мы их поражаем, — сказал военный с позывным Джокер.

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Артиллеристы начинают огонь. Наша разведка докладывает, что самоходная артиллерийская установка ВФУ уничтожена.

После этого расчет едет сразу в укрытие, чтобы САУ не могли поразить ответным ударом.

Мы ведем здесь контрбатарейную борьбу. Поэтому нужно больше передвигаться, нельзя застаиваться постоянно, противник наблюдает. Остановишься — сразу может в ответку прилететь. HIMARS работают активно, — сказал командир орудия с позывным Сулак.

Работа расчета орудия «Гиацинт-С»

Работа расчета орудия «Гиацинт-С» ВС РФ

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

ВФУ стараются вклиниться в нашу оборону на этом участке. Российские артиллеристы работают на упреждение.

Посмотрите на длину ствола. Это как снайперская винтовка, как СВД — работает на точность, — объяснил механик-водитель с позывным Профессор.

Для расчета «Гиацинта» пришла новая цель — противник снова подбирается к нашим позициям. Российские артиллеристы открывают огонь.

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Основная задача у российских морпехов — держать оборону на границе ДНР и Запорожской области, а также не пустить противника в Новодонецкое, которое ВФУ пытались взять несколько раз.

День спецоперации

В ночь на 4 августа российские корабли отразили атаку двух безэкипажных катеров ВФУ на военно-морскую базу Новороссийск, сообщили в российском военном ведомстве. Они были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

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Фото: соцсети
Уничтожение безэкипажных катеров ВФУ

Также ночью российские средства ПВО уничтожили 10 украинских дронов, пытавшихся атаковать территорию полуострова Крым, еще три беспилотника были подавлены средствами РЭБ. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 575 боевиков ВФУ и 45 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 4 августа.

В Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионной группы.

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В ДНР и Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск. В районах населенных пунктов Белогоровка и Белая Гора в ДНР поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Средства ПВО в течение суток сбили 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 28 украинских БПЛА.

Над материалом работали: Богдан Степовой, Роман Крецул, Юлия Леонова, Андрей Федоров

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