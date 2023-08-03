По коду деятельности: айтишники без ВО могут получить отсрочку от армии

Cотрудники IT-компаний, у которых есть только среднее профильное образование, должны получать отсрочку от военной службы. С инициативой о разработке таких поправок Минцифры обратилось в правительство РФ , выяснили «Известия». Сейчас отсрочка действует только для сотрудников с высшим образованием. Также Минцифры предлагает расширить список специальностей выпускников вузов, которые могут претендовать на отсрочку. Представители отрасли подтвердили «Известиям», что в IT-сфере появляется всё больше квалифицированных специалистов, имеющих только среднее образование, поэтому инициатива своевременна.

Среднее не высшее

Минцифры готово разработать поправки в закон, которые дадут отсрочку от армии IT-специалистам со средним образованием. Ведомство обратилось к вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой дать подобное поручение. Это следует из ответа Минцифры на депутатский запрос (есть у «Известий»). Источник издания в ведомстве подтвердил наличие такой инициативы.

Сейчас на отсрочку от военной службы могут претендовать только те сотрудники IT-компаний с госаккредитацией, у которых есть высшее образование. Такой порядок правительство утвердило в марте 2022 года. В сентябре 2022 года Минцифры распространило список приоритетных специальностей, которые подходят под критерии освобождения от службы в армии. В нем указано около 200 IT- и смежных специальностей, «без которых невозможна разработка решений», поясняло тогда Минцифры. Сейчас компании подают списки на отсрочку перед весенним и осенним призывами.

Но назрела и необходимость расширить этот список, отметило Минцифры, ссылаясь на регулярно поступающие обращения от «крупнейших отечественных IT-компаний», которые жалуются на недостаток специалистов на рынке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Это касается как специалистов со средним профессиональным образованием, так и некоторых специалистов с высшим профильным образованием, но которые не получают отсрочку по принятым в 2022 году правилам», — говорится в ответе ведомства на депутатский запрос.

Письмо с соответствующей просьбой Минцифры направило в правительство в июне 2023 года и в Минобороны — в конце июля. «Известия» направили запросы и в кабмин, и в МО с просьбой сообщить, рассмотрена ли инициатива.

В пресс-службе Минцифры официально подтвердили, что предлагают расширить перечень специальностей, для которых предоставляется отсрочка от срочной службы , но на вопрос о сотрудниках лишь со средним образованием не ответили.

«Есть технические специальности, не попавшие ранее в этот список. При этом освоившие их специалисты имеют большие компетенции в сфере IT и выполняют в своих компаниях критически значимые функции», — сказали в ведомстве. Там отметили, что предложения были подготовлены после обсуждений с профильными ассоциациями.

«Сейчас их рассматривает Минобороны. Если ведомство их поддержит, правительство даст поручение внести соответствующие изменения в постановление об отсрочке» , — указали в Минцифры.

Впрочем, письмо с грифом ДСП, наличие которого подтвердили в ведомстве, содержит сразу оба предложения: и о выпускниках колледжей, и о расширении списка вузовских специальностей для отсрочки от призыва — об этом говорится в ответе ведомства на депутатский запрос.

Специалисты нарасхват

На необходимость кадровой поддержки отрасли обратила внимание первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Именно ей правительство и направило ответ Минцифры. В своем обращении она указала, что в сфере информационных технологий доля специалистов без профильного высшего образования составляет около 80%.

«В настоящий момент большинство работодателей не предъявляют требований к формальному образованию», — заявила Яна Лантратова. Она предложила ввести на государственном уровне специальный квалификационный экзамен. В случае его успешной сдачи сотрудники IT-компаний могли бы претендовать на равный статус и льготы со специалистами, которые имеют высшее образование. А именно на отсрочку от призыва на срочную воинскую службу и возможность быть трудоустроенными в госорганы.

В Минцифры в ответ на депутатский запрос заявили, что «полагают возможным к реализации» такое предложение.

Сейчас в IT-сфере действительно наблюдается тренд на отказ от требований о наличии высшего образования, сообщили «Известиям» в пресс-службе сервиса по поиску работы Superjob.

«Среди вакансий для программистов требование о наличии высшего образования содержат лишь 25–30% , — отметили там. — Пожалуй, только госкорпорации и крупные компании с госучастием не спешат от него отказываться».

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Впрочем, в сервисе отметили, что среди соискателей в IT по-прежнему преобладают специалисты с высшим образованием, хотя и их число планомерно снижается. Если в 2020 году среди соискателей на должность программиста люди с высшим образованием составляли 78–75%, то сейчас их 70–72%. В 2022 году рекрутинговое агентство HeadHunter сообщало, что 66% отечественных разработчиков и программистов среди мужчин не имеют профильного высшего образования.

Представители отрасли заявили «Известиям», что полностью поддерживают обе инициативы Минцифры.

— В каждой компании, которая занимается разработкой российских технологий и программных продуктов, есть ценнейшие сотрудники без высшего профильного образования, — заявил «Известия» генеральный директор компании ИВК Григорий Сизоненко. — Эти люди своим трудом, интеллектом и талантом обеспечивают реальную технологическую независимость страны. Найти им замену, особенно в условиях текущего кадрового голода отрасли, крайне сложно.

Отсрочка для выпускников колледжей крайне полезна для IT-отрасли — они «хороший резерв для формирования будущих талантов» , отметила операционный директор по персоналу Positive Technologies Арина Фомина.

— Специалисты, которые получили очно среднее профессиональное образование, работают и создают продукты, приносят ценность IT-индустрии и развитию технологий в России, — подчеркнула она. — Многие из них получают высшее образование заочно, совмещая с работой, и смогут получить право на отсрочку только после получения диплома о высшем образовании, но студенты-заочники не имеют отсрочку по обучению.

Президент объединения компаний — разработчиков программного обеспечения России РУССОФТ Валентин Макаров заявил, что «лучшие программисты в отрасли идут не только из вузов, но и из колледжей».

— Более того, программистов вместе с колледжами готовят и сами компании, — сказал он. — Именно такое взаимодействие более развито в системе среднего профессионального образования, нежели в более неповоротливой вузовской системе.

Григорий Сазоненко добавил, что «за кадром» законодательных инициатив по-прежнему остаются сотрудники, которые имеют непрофильное высшее образование, но являются профессионалами высокого уровня в сфере IT.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Например, это геологи, инженеры-радиотехники и другие. Надеемся, что ситуация будет исправлена, — сказал он.

А Валентин Макаров, говоря о расширении списка вузовских специальностей для отсрочки от службы, назвал само понятие «специальность» достаточно забюрократизированным.

— Есть специальности, которые не имеют прямого отношения к разработке софта, но без них качественный проект не завершить, так как над продуктом работают целой бригадой, — пояснил он.

Расширение списка приоритетных специализаций, по его словам, поможет добиться высокой степени импортозамещения в отрасли и достижения технологической независимости страны.