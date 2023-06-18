ИТ верно: рынок высоких технологий в России вернулся к росту

Российский IT-рынок может вырасти на 5–15% по итогам года. Такие подсчеты приводит центр TAdviser. Отрасль, которая непрерывно росла с кризисного 2014-го, впервые сократилась в прошлом году. При этом снижение, по подсчетам аналитиков, составило лишь 5%. Никакого обвала не произошло: место ушедших компаний заняли российские разработчики. При этом во многих сегментах, например, в информационной безопасности, увеличивается спрос на отечественные решения, отмечают эксперты .

Предрассветный рынок

Российский IT-рынок, обороты которого непрерывно росли, по меньшей мере с кризисного 2014 года, в 2022-м впервые сократился на 5%, до 2,1 трлн рублей (в 2021-м он составлял 2,2 трлн рублей). Это следует из отчета, представленного аналитическим центром TAdviser. Под таким рынком авторы документа подразумевают разработку, продажу, внедрение и обслуживание IT-продуктов за исключением пользовательской электроники, услуг связи и специализированных розничных сетей .

Сокращение рынка они объясняют уходом из России иностранных компаний и, соответственно, снижением выручки от продажи их продукции. Доходы отечественных представительств зарубежных IТ-компаний за год в среднем уменьшились на 50% , подсчитал TAdviser.

Потери понесли и дистрибуторы — по сравнению с 2021 годом их выручка снизилась на 25%, а также системные интеграторы , занимающиеся внедрением IT-систем (–5%).

Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein

По итогам года снижение оказалось не таким сильным, каким оно виделось после начала санкционной кампании , отмечают в TAdviser. Негативные тенденции «были частично нивелированы увеличением выручки отечественных разработчиков программных и аппаратных решений» , говорится в отчете. В первую очередь это касается компаний, работающих в сфере информационной безопасности, а также IT-подразделений крупнейших российских предприятий, зачастую выделенных в отдельные юридические лица (IT-инсорсеров). Доходы «безопасников» выросли на 20%, корпоративных IT-структур — на 60%.

Как прогнозирует TАdviser, в этом году российский IT-рынок в худшем случае вернется на досанкционный уровень, а в лучшем — показатели 2021-го окажутся выше : рост выручки его участников может составить 5–15%.

— На 2023 год мы прогнозируем дальнейший серьезный рост компаний-разработчиков в связи с набирающим обороты импортозамещением во всех отраслях . Системные интеграторы и дистрибуторы, сумевшие перестроить партнерские отношения, логистику, маркетинг и бизнес-модели, также должны будут показывать позитивную динамику, — отметил руководитель TAdviser Александр Левашов.

Данные Росстата и данные ФНС, которые есть у Минцифры, говорят об устойчивом росте IT-отрасли несколько лет подряд, в том числе и в 2022 году , парируют представители ведомства. Дочерние компании иностранных вендоров существенно сократили объемы своей деятельности в РФ, но рост других IТ-организаций это компенсировал, что и обеспечило общий положительный тренд выручки и других показателей российской высокотехнологичной отрасли , отметили в министерстве.

— На фоне ухода зарубежных вендоров выросла востребованность тиражного российского ПО, услуг заказной разработки и поддержки со стороны российских IТ-компаний, спрос на российскую облачную инфраструктуру, IТ-сервисы . В 2023 году мы ожидаем сохранения положительной динамики, — добавили в Минцифры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

С подсчетами TAdviser согласен директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» Илья Массух.

— В прошлом году рынок действительно сократился примерно на 5% из-за ухода западных компаний. Отрасли понадобилось несколько месяцев, чтобы это пережить . Восстановление рынка связано с переходом на российские продукты и решения, — отметил он.

По словам Илья Массуха, в этом году рост заметен — в частности, у IT-компаний, работающих с госзаказом, прирост оборотов по сравнению с 2022-м составляет 5–10% .

В 2023-м рынок, безусловно, будет расти, хотя, возможно, и не такими темпами, как в досанкционный период , считает директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян. Одним из драйверов он видит продолжающийся процесс импортозамещения . Другой тренд — развитие сегмента информационной безопасности: бюджеты российских компаний на решения такого рода выросли на 30–40% . Также эксперт говорит о развитии в РФ облачных услуг и программного обеспечения .

— Если в плане ПО российские разработчики пока не всегда могут удовлетворить запросы заказчиков, то с облачными технологиями нет проблем : неслучайно в 2022 году по сравнению с 2021-м этот сегмент рынка вырос на 50%, — рассказал он.

Импорт с замещением

На российский IT-рынок сейчас влияют два противоположных тренда , отмечает заместитель генерального директора компании «Гарда Технологии» Рустэм Хайретдинов.

— С одной стороны — это общеэкономическая ситуация, которая сокращает темпы цифровой трансформации: она работает на снижение рынка. С другой — это необходимость импортозамещения, что заставляет заказчиков снова инвестировать в запущенные ранее и оплаченные проекты , поскольку они были построены на технологических решениях иностранных производителей, — утверждает он.

Объем рынка будет зависеть от того, как станет развиваться экономическая и политическая ситуация в стране и мире, но в любом случае российские производители будут в выигрыше , считает Рустэм Хайретдинов. Большинство отечественных IT-производителей прогнозируют рост от 30 до 100% и более в этом году, утверждает он.

По оценкам Positive Technologies, основанным на анализе поведения собственных клиентов, а также учитывающих публичные данные о бюджетах 2022 года, рынок информбезопасности вырос на 10–20% , рассказала директор по развитию бизнеса компании Елена Бастанжиева.

— В первую очередь это связано с массовыми атаками на инфраструктуру российских компаний, которые и нашли отражение в существенном росте доли услуг в области кибербезопасности . В частности, объем подобных работ в Positive Technologies за 2022 год увеличился более чем в два раза, — отметила она.

Фото: ТАСС/Олег Елков

Первоначальные пессимистичные прогнозы аналитических агентств в отношении российского рынка информационной безопасности не оправдались : несмотря на ожидаемое сокращение, он вырос на 10–20%, подчеркнула Елена Бастанжиева.

По ее словам, ключевым фактором, повлиявшим на конъюнктуру рынка кибербезопасности в России в 2022 году, стало беспрецедентное количество хакерских атак на отечественные компании самых разных сфер бизнеса . Стремительный уход иностранных производителей средств защиты негативно повлиял на динамику рынка, тем не менее он вырос и стал другим — рынком отечественных производителей , добавила она.