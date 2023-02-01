Серые лебеди: как ИТ-компании и Минцифры оценивают риски 2023 года

Российский ИТ-сектор в 2022 году столкнулся сразу с несколькими непредвиденными проблемами, требовавшими экстренных мер реагирования. Но, как отмечают в Минцифры, совместными усилиями ведомства и бизнеса удалось стабилизировать ситуацию на ИТ-рынке и даже сохранить высокие темпы роста. «Известия» выяснили, какие перспективы ждут ИТ-бизнес в 2023 году и что потенциально может сбить его с траектории устойчивого роста.

Сам не плошай

В прошлом году российский ИТ-бизнес столкнулся с множеством проблем: уходом с рынка западных вендоров ПО, ограничениями для установки критических обновлений программ, разрывом логистических цепочек при поставке серверных мощностей, а также углубившимся дефицитом профессиональных кадров. Однако оперативные меры правительства помогли компаниям устоять в непростых условиях, сохранив свой бизнес и наметив новые направления развития. Как сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, число аккредитованных ИТ-компаний в стране выросло до 20 тыс. против 4 тыс. двумя годами ранее.

Серые лебеди Фото: unsplash.com/Israel Andrade

Реестр российского ПО был расширен включением в него программно-аппаратных комплексов, была запущена программа субсидирования покупки отечественного ПО для малого и среднего бизнеса с объемом финансирования до 2 млрд рублей, а ИТ-специалисты получили возможность переехать в новое жилье по льготной ипотечной ставке.

Как рассказал в беседе с «Известиями» замминистра цифрового развития Максим Паршин, эти и другие меры поддержки помогли сохранить высокие темпы роста. Он отметил, что предварительные данные ФНС уже сейчас показывают рост выручки ИТ-отрасли: за девять месяцев она увеличилась более чем на 20% к тому же периоду прошлого года. Хотя конечные цифры по всему году будут позже, уже сейчас можно ожидать, что российский ИТ-сектор станет одним из лидеров по этому показателю среди других отраслей, уверен замминистра.

«Близкие темпы роста в секторе мы наблюдали и в позапрошлом году, так что фиксируемые нами показатели по отрасли только отчасти можно объяснить уходом некоторых иностранных вендоров и высвобождением целых ниш на рынке программного обеспечения в 2022 году. Поэтому главная заслуга сектора в том, что, несмотря на все сложности в экономике, нам удалось остаться на траектории устойчивого роста. Объем госзакупок сохранился почти в полном объеме, но и со стороны корпоративного сектора продолжает расти спрос именно на российские решения», — отметил Максим Паршин.

Серые лебеди Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Тем не менее сохранение устойчивого роста в отрасли требует постоянной оценки возможных рисков и подготовки бизнеса к ним, особенно в нынешней непростой экономической ситуации. Чтобы оценить возможные риски, их потенциальное влияние на отрасль и варианты страховки от таких проблем, «Известия» опросили специалистов пяти отечественных ИТ-компаний и попросили Минцифры их прокомментировать.

Открытый код и экспертиза

По словам управляющего партнера Novo BI Евгения Непейводы, даже в нынешних условиях некоторые западные вендоры оставляют российским ИТ-компаниям возможность использовать отдельные компоненты их программного обеспечения. Но в то же время остается возможность полной блокировки доступа к ним. Это может стать «серым лебедем» для отечественного рынка ПО.

Оптимальным решением при таком сценарии, по мнению собеседника «Известий», может стать переход на программное обеспечение с открытым исходным кодом. Подобные технологии не нарушают авторских прав разработчиков и позволяют свободно использовать, изучать и улучшать код в зависимости от потребности компании. Но для этого необходима определенная подготовка кадров.

«Вопрос, который предстоит решить, — недостаточное количество кадров с необходимой экспертизой в технологиях с открытым кодом. Такие специалисты раньше были мало востребованы на российском рынке из-за популярности западных технологий. Сейчас потребуется быстро переориентировать большое количество специалистов на технологии с открытым кодом. И эту экспертизу нужно масштабировать в кратчайшие сроки — готовить людей, делиться опытом на уровне государственных институтов и ИТ-корпораций» , — объясняет Евгений Непейвода.

Серые лебеди Фото: unsplash.com/Campaign Creators

В Минцифры «Известиям» рассказали, что в основе 60–70% всех программных продуктов на глобальном рынке лежит открытый код и процент такого ПО постоянно растет. Так что серьезных сложностей при переобучении программистов возникнуть не должно. Сложности доступа к самому открытому коду действительно могут возникнуть, но ведомство уже готовится к такому сценарию.

«Другое дело, что вообще без открытого кода, без доступа к глобальным репозиториям у наших разработчиков возникнут определенные проблемы. Такой риск есть. Поэтому Минцифры занимается созданием национального репозитория открытого кода, а также проводит эксперимент по публикации под открытой лицензией того софта, который разрабатывается за государственные средства. И это действительно важная форма поддержки всей российской ИТ-индустрии», — рассказал «Известиям» Максим Паршин.

Новый вектор иностранной конкуренции

В некоторые из освободившихся рыночных ниш после ухода западных вендоров могут прийти конкуренты из нейтральных или дружественных юрисдикций — азиатских и латиноамериканских, отмечает исполнительный директор ГК «Рексофт» (входит в «Интеррос») Евгения Минеева. При этом они могут прибегнуть к демпингу, отчего российские разработчики и вендоры потеряют ценовую конкурентоспособность и будут вынуждены отдать новым игрокам определенную долю рынка.

Серые лебеди Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В Минцифры отмечают, что в области госзакупок программного обеспечения такого риска не существует. В России уже действует ограничение, благодаря которому любой софт, не включенный в реестр отечественного или разработанный за пределами ЕАЭС, не допускается к госзакупкам.

При этом Россия — одна из немногих стран мира, где практически по всей линейке востребованного софта есть собственные конкурентоспособные разработки, появившиеся на рынке еще до западных санкций. Среди них качественные офисные пакеты, операционные системы, мессенджеры и прочие программные продукты, готовые к такой конкуренции.

Риски в области закупок частного бизнеса в целом более вероятны, чем в области государственного спроса. Но вместе с тем вводить аналогичные ограничения для иностранных конкурентов — значит поставить российские компании в практически монопольное положение, что точно не будет способствовать развитию их продуктов.

«Полностью закрывать рынок мы считаем неправильным, поскольку снижение конкуренции всегда приводит к снижению качества продукта. Сейчас наше ПО сильно само по себе и в конкуренции с игроками из нейтральных или дружественных стран станет еще сильнее. Но при этом определенный набор мер поддержки и ограничений останется: импортные продукты не включены в реестр отечественного ПО, из-за чего они не освобождаются от НДС, не допускаются к госзакупкам или использованию на объектах критической информационной инфраструктуры», — сказал в разговоре с «Известиями» Максим Паршин из Минцифры.

Серые лебеди Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл

«Тяжелые» обновления кибербезопасности

В нынешних условиях безопасность цифровой инфраструктуры обретает критическую важность ввиду массированых атак, начавшихся в прошлом году. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, за прошлый год Россия отразила почти 50 тыс. кибератак. Ожидать, что в наступившем году их число существенно сократится, стране по понятным причинам не приходится.

Директор Центра стратегического развития компании «ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу ЛАНИТ) Павел Сварник опасается, что в отсутствие обновлений существующие уязвимости в зарубежных ОС для серверов, системах управления базами данных и прочих программных продуктах повышают вероятность проведения успешных кибератак.

Но в Минцифры объясняют, что даже если бы зарубежные поставщики такого ПО оставили возможность его обновления, полного доверия к их процедурам всё равно быть не может. Решить эту проблему можно только за счет отечественных разработок.

Серые лебеди Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Ответ простой — переходить на российское, потому что у нас нет и не может быть в части критической информационной инфраструктуры полного доверия к любым иностранным продуктам. Указ президента № 166 с 1 января 2025 года запрещает использовать любое импортное ПО на объектах критической инфраструктуры. Даже если обновления контура безопасности в таких программах будут снова работать, мы не можем быть уверены, действительно ли они закрывают уязвимости либо, наоборот, создают новые», — объясняет Максим Паршин.

Ресурсная конкуренция в тендерах

В разговоре с «Известиями» CEO hi-tech компании My Path Group LLC Дмитрий Санников поделился опасением, что ограниченность технических и кадровых ресурсов может вынудить ИТ-компании из сектора МСП сконцентрироваться на текущих проектах и сократить свое участие в госзакупках и корпоративных тендерах.

«Скорее всего, сами подрядчики не будут брать дополнительные обязательства из-за ограниченного числа собственных производственных мощностей. Нанимать специалистов быстро не получится, а сохранять достаточно долго кассовый разрыв позволить смогут только финансово стабильные участники рынка. Конкуренция станет больше экономической», — говорит Дмитрий Санников.

Максим Паршин из Минцифры отметил, что фундаментальная проблема конкуренции крупного и малого бизнеса, в том числе государственного и частного, всегда приводила к определенным перекосам. По его словам, это нельзя считать тенденцией последнего периода. Чтобы поддержать частные разработки в секторе и дать им больше возможностей для конкуренции на рынке, Минцифры ограничивает возможности госкорпораций по внутренней разработке ПО.

«Общий объем закупок у них на ближайшие три года по ИТ-продуктам планируется на уровне 1 трлн рублей. Установлены требования, чтобы как минимум 80% программных продуктов были включены в реестр российского ПО. И объем внутренней инсорс-разработки ограничен до 30% от общего объема необходимого им ПО — всё остальное госкомпании должны закупить на рынке у российских компаний, так что подавляющий объем выручки от этих процедур уйдет частным ИТ-компаниям, в том числе малому и среднему бизнесу», — сказал в беседе с «Известиями» Максим Паршин.

В то же время, добавил замглавы ведомства, в России наблюдается заметный рост числа аккредитаций именно малых ИТ-компаний, причем они же получают основной объем льготной кредитной поддержки. Поэтому в Минцифры уверены, что в ближайшей перспективе у них будет достаточно финансовых ресурсов для разработки ПО и участия в государственных и корпоративных тендерах.

Заморозка льготных программ и грантов

Сооснователь IT-компании «Минч ИИ» в области MedTech Евгений Баринов в беседе с «Известиями» рассказал, что индустрия в целом опасается сворачивания финансовой поддержки со стороны правительства. Это, по мнению Баринова, приведет к заморозке новых разработок и сокращению темпов вывода новых технологических продуктов на отечественный рынок.

Серые лебеди Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«В условиях неопределенности очень многие игроки фокусируются на текущей операционной деятельности. В этих условиях все решения по развитию новых продуктов упираются как в психологический потолок, так и финансовый, когда крупные компании берут паузу в инвестиционных бюджетах на новые направления, фокусируясь на проверенных, отработанных временем решениях», — объясняет Евгений Баринов.

Оценивая этот риск, в Минцифры напомнили, что еще в конце 2022 года правительство приняло решение об инвестициях в импортозамещение ПО на 23,5 млрд рублей в ближайшие три года, причем эти средства уже распределены на утвержденные особо значимые проекты. Грантовую поддержку в целом нельзя считать полностью эффективной мерой для широкого круга малых и средних ИТ-компаний. Поэтому объем грантов будет сокращаться и в результате эта мера останется только в исключительных случаях, где иные формы поддержки нереализуемы в силу определенной специфики. Но это не означает, что ведомство не ищет альтернативных путей помочь частному бизнесу нарастить инвестиционный потенциал.

«Результаты использования гранта на разработку (монетизация продукта) должны быть получены в определенные сроки и в существенном объеме, иначе компания должна будет вернуть государству сумму гранта. Поэтому мы сейчас обсуждаем и другие, более гибкие и эффективные формы поддержки ИТ-компаний, — сказал Максим Паршин. — Уже сейчас важнейшей и очень востребованной рынком мерой поддержки являются льготные кредиты компаниям-разработчикам под 3% годовых. Минцифры будет также развивать формы прямого и венчурного финансирования за счет прежде всего негосударственных средств, фондового рынка, варианты инвестиционных соглашений с правительством».

Серые лебеди Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В сухом остатке

В Минцифры уверены, что большинство самых существенных рисков для ИТ-отрасли остались с прошлого года, а существующие меры поддержки уже доказывают свою эффективность. В обозримом будущем ключевую роль в развитии высокотехнологичного сектора страны сыграют сохранение инвестиций в новые разработки, решение проблемы кадрового дефицита и переход на импортозамещающее ПО в наиболее зависимых от современных и конкурентоспособных продуктах секторах экономики.