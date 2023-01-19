Будущее в цифре: что ждет IT-сектор в 2023 году

В ушедшем году из российского IT-сектора ушли западные поставщики, что открыло множество возможностей для наших цифровых компаний. Главным трендом стали импортозамещение и создание цифрового суверенитета, которые будут развиваться и дальше. Подробности о том, что ждет отрасль в России в 2023 году, выясняли «Известия».

Перспективы рынка

В 2022 году российские IT-компании начали активно занимать новые ниши цифрового рынка, говорит в беседе с «Известиями» президент Лиги цифровой экономики Сергей Шилов. Там, где раньше можно было использовать готовое решение, чаще всего западное, сегодня нужно покупать заказную российскую разработку — объем этого рынка в 2022 году вырос примерно на 20%.

Кроме того, если раньше значительные средства российских компаний уходили на лицензионные платежи за рубеж, сегодня их инвестируют в отечественные решения, которые затем можно экспортировать на развивающиеся рынки в качестве альтернативы, добавляет генеральный директор Группы Т1 Игорь Калганов. Экспортный потенциал позволит вернуть вложения не только за счет российского, но и за счет зарубежных рынков.

Будущее в цифре Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Организации, стойко встретившие геополитические и экономические вызовы и продолжившие работу в России, получили весь освободившийся от зарубежных игроков объем рынка. Отечественным компаниям открылись новые возможности для развития за счет участия в интересных проектах, им удалось добиться роста и по выручке, и по количеству сделок на 2023 год, — говорит Калганов.

Подводные камни

Несмотря на открывшиеся перспективы, российские IT-компании всё же столкнулись с определенными трудностями. Непростая ситуация сложилась в области аппаратного обеспечения — сохранять функциональность серверов и прочего «железа» пока удается за счет российских специалистов поддержки.

— Часть оборудования можно закупать через параллельный импорт, однако этот канал пока не налажен и несет определенные риски и трудности. Кроме того, некоторые западные поставщики просто закрыли для российских клиентов доступ к своим сервисам — в частности, в сфере облачных вычислений. Однако и здесь есть свой плюс — возросло число заказов у отечественных компаний, — отмечает Сергей Шилов.

Что касается импортозамещения — обеспечить его стопроцентно невозможно, любая страна в мире будет так или иначе зависима от иностранных комплектующих, и Россия не исключение, добавляет Игорь Калганов.

Будущее в цифре Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

— Ключевая проблема сегодня — нехватка чипов для высокотехнологических процессов, в их разработке мы ограничены локальным рынком сбыта и пропорциональными ему объемами инвестиций. Справиться с этими трудностями поможет сотрудничество с Китаем, откуда возможно поставлять необходимые технологии. Есть и другой путь — не соревноваться в уже развитых другими технологиях, а выбрать альтернативу, например кремниевую фотонику и квантовые вычисления , — рассказывает эксперт.

По его словам, во многом справиться с рыночными вызовами помогла поддержка государства в рамках введения ставки нулевого налога, льгот для IТ-специалистов и моратория на проведение проверок бизнеса.

Тренды рынка

Трендами рынка в 2022 году стали проекты, связанные с импортозамещением (например, разработка ПО на заказ), постепенно трансформирующимся в импортоопережение, и построением технологического суверенитета. То же самое ожидается и в 2023-м, считают собеседники «Известий».

— Отечественные разработки как займут достойную нишу в РФ, так и начнут активнее выходить на рынки Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Организациям важно понять, на чем они хотят сфокусироваться в первую очередь: сегодня заказчикам интересна продуктовая разработка, аутсорсные услуги, ИБ-решения, расширенная поддержка и сервис, — говорит Игорь Калганов.

Будущее в цифре Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Помимо этого, можно выделить создание новых продуктовых направлений в крупных российских технологических компаниях и более высокий спрос на цифровые проекты, в особенности в области информационной безопасности.

— Стратегическое значение приобретут проекты в сфере ИБ — хакерские атаки на российские организации станут одной из главных угроз. Что касается технологических трендов, то будут востребованы такие популярные направления, как BI и Machine learning, искусственный интеллект (ИИ) и нейросети, мобильные технологии, — отмечает Сергей Шилов.

Ожидания в IT

По мнению Игоря Калганова, в 2023 году российский IT-рынок продолжит адаптироваться к новым реалиям. Сформируются полноценные цепочки поставок оборудования, увеличится спрос на цифровые проекты (как со стороны корпоративных заказчиков, так и от госсектора) и заказную разработку ПО, решения на основе Open Source, технологии искусственного интеллекта, ИБ-услуги и такие отечественные инструменты, как Low Code, BPM и RPA.

Кроме того, в 2023 году ожидается множество крупных IT-проектов — результатов коллаборации ведущих игроков рынка и ИЦК, консолидирующих отраслевой спрос на импортонезависимые решения.

Будущее в цифре Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Если раньше значительная часть ПО обслуживалась заказчиками совместно с западными разработчиками, то теперь большой объем задач по поддержке этих систем ляжет на российских специалистов. Некоторые решения будут заменены на отечественные аналоги — процесс импортозамещения будет наращивать темпы, — добавляет президент Лиги цифровой экономики Сергей Шилов.