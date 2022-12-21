Трудности перехода: проблемы с западным ПО остаются у 68% компаний в России

Больше двух третей российских компаний (68,5%) после ухода зарубежных IT-игроков испытывают проблемы с обновлением импортного программного обеспечения, сервисными гарантиями, доступом к облачным хранилищам и компонентам. Половина предприятий (51%) пытается сама обслуживать свою инфраструктуру, а 16% просто ждут, когда что-то сломается, говорится в исследовании «Крок» и TAdviser. При этом крупным компаниям нелегко перейти на аналоги западного ПО и серверного и сетевого оборудования — их внедрили в сложные и многоуровневые IT-системы слишком глубоко. Как отечественные предприниматели справляются с ситуацией и готовы ли местные производители обеспечить их потребности, разбирались «Известия».

С какими проблемами столкнулся бизнес

Большая часть IT-инфраструктуры российских компаний до 2022 года была построена на решениях зарубежных производителей , отмечается в исследовании «Крок» и TAdviser. Вендоры, в основном европейские и американские, предоставляли не только ПО и оборудование, но и техническую поддержку: обновления, устранение неполадок, замену запчастей и прочее.

Самой ощутимой потерей для отечественных предпринимателей стали продукты Microsoft (15,6%), Hewlett-Packard (14,7%), Cisco (13.7%) и VMware (7,8%). Для трети российских компаний уход этих и других игроков с внутреннего рынка оказался критичным. К примеру, более 90% используют операционную систему Windows, 64% — систему управления базами данных Microsoft SQL.

Трудности перехода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Прекращение продажи лицензий Microsoft в России ограничило возможности масштабирования. Для выхода из этой ситуации компании используют альтернативные продукты. В результате повышается нагрузка на внутренние службы техподдержки: приходится решать как проблемы с сервисами Microsoft без поддержки вендора, так и с внедренными аналогами», — отмечают авторы исследования.

После ухода западных игроков российские предприниматели столкнулись с тремя основными проблемами: во-первых, нужно поддерживать имеющуюся инфраструктуру, постепенно внедряя другие решения; во-вторых, модернизировать и масштабировать ее; в-третьих, обеспечивать защиту.

По словам генерального директора компании GTLogistics Ивана Денисова, многие компании не могут продлить лицензии на используемое ПО, а другие — докупить их на новые рабочие места для расширения бизнеса.

— Другая серьезная боль — комплектующие. Параллельный импорт решает часть проблем с оборудованием, но лишь часть. Логистика стала гораздо сложнее. Поставки больших партий затруднены, и нет гарантии, что нужный объем будет обеспечен в нужные сроки. Стоимость при параллельном импорте, разумеется, растет. Однако замечу, что у некоторых уходящих вендоров на нашей территории было оборудование для продажи, которое продавалось по таким заоблачным ценам, что стоимость при параллельном импорте была даже более приемлемой. Но в целом тренд на увеличение цены есть, — пояснил специалист.

Серьезнее всего пострадали крупные корпоративные заказчики услуг, в том числе развитые госорганизации и органы государственной власти , рассказал изданию руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев.

Трудности перехода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Они используют критичные IT-системы, которые нельзя поменять в одночасье. Также сложности испытывают организации с большим процентом автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП), потому что они, как правило, строятся на иностранном оборудовании и софте, которые при этом имеют долгий жизненный цикл. Здесь тоже не представляется возможным поменять их быстро и безболезненно, — прокомментировал он.

Иван Денисов отметил, что у крупных компаний меньше проблем с оборудованием, чем у малых и средних, так как у них обычно есть запас «железа» на складах.

— Посмотрите хотя бы на сотовых операторов: каждый из них заявлял о том, что на этот год оборудования было достаточно — это показательный пример. Если взглянуть на проблему в целом, то корпорации обладают финансовыми и кадровыми ресурсами, которые отчасти компенсируют серьезность проблем. У среднего и малого бизнеса такой подушки безопасности нет, так что и проблемы для них зачастую критичнее, — пояснил эксперт.

Что делает бизнес для выхода из ситуации

До 2022 года почти половина российских компаний (47,1%) обслуживала свою IT-инфраструктуру силами зарубежных вендоров, пользуясь их сервисной поддержкой, отмечается в исследовании «Крок» и TAdviser. Около трети обращались к отечественным сервис-провайдерам, четверть устраняла поломки и неисправности самостоятельно. После ухода иностранных игроков доля последних выросла до 51%. При этом 16% вообще остались без поддержки.

По словам Ивана Денисова, ушедшие из России вендоры тем не менее оставили своих партнеров и специалистов, которые занимались интеграцией, развитием и обслуживанием решений западных разработчиков. Большинство из них не свернули бизнес и пытаются его сохранить, хоть и с ограничениями.

Трудности перехода Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Конечно, у некоторых вендоров здесь были сформированы собственные команды поддержки — некоторые из них, как ни удивительно, до сих пор работают, а в ряде случаев крупные якорные заказчики практически полностью забрали себе в штат специалистов, — отметил он.

Павел Коростелев добавляет, что часть российских компаний покупает техническую поддержку за границей окольными путями, но возникают проблемы с логистикой.

Что предлагают российские и другие разработчики

В один момент перейти на российские IT-системы не получится, считает директор департамента корпортативных информационных систем ALP Group Светлана Гацакова. Чем «тяжелее» инфраструктура, тем сложнее даются изменения, однако российские разработчики оперативно отвечают на запросы.

— За этот год мы увидели, насколько быстро может реагировать отечественный рынок на новые вызовы и предлагать собственные решения. Те наработки, которые были сделаны раньше, полностью довели до ума буквально за считаные месяцы. Более того, в некоторых категориях количество программ, зарегистрированных в реестре отечественного ПО, оказалось даже избыточно. Возможно, в ближайшее время этот перечень будет несколько сокращен: в отдельных сегментах останется по три-пять приоритетных для российского рынка продуктов. Так уже происходит с операционными системами, — рассказала собеседница.

Трудности перехода Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов

По ее словам, пока рынок занят поиском оптимальных решений. Что касается китайских производителей, то некоторые из них и сами находятся под санкциями. Однако возможность приобрести такую продукцию сохранится, полагает Светлана Гацакова.

По мнению исполнительного директора IT-компании HFLabs Константина Степанова, российские компании и раньше активно использовали отечественный софт, но после ухода западных вендоров тренд стал еще заметнее.

— Большинство банков в последние годы успешно заменили автоматизированные банковские системы (АБС). В 90% финансовых организаций сегодня стоят отечественные решения. Наши АБС вполне конкурентоспособны по сравнению с западными продуктами, так как заточены под локальный рынок, — рассказал он.

Чего не хватает крупным компаниям, так это российских CRM (системы управления отношений с клиентами) и аналитических решений, считает Степанов. Со сложностями столкнулись и те, кто использовал для бизнес-задач облачные версии популярных приложений, например Jira и Confluence. В китайские решения собеседник издания не верит. По его мнению, внедрить их будет еще сложней, чем создать с нуля.

Павел Коростелев добавляет, что не все компании стремятся ставить у себя отечественное ПО. Многие только присматриваются к российской продукции и тестируют варианты или продолжают использовать иностранные софт и «железо».

— Что касается качества нашего софта, то здесь многое зависит от статуса самой организации-заказчика. Если это крупная компания, которая привыкла к улучшенному сервису, то при переходе на отечественные решения у них нередко, что называется, рвет шаблон, потому что большая часть наших вендоров пока не может похвастаться высоким уровнем. Впрочем, уже сейчас отечественные вендоры начинают совершенствоваться и исправлять ошибки, — указал он.

Трудности перехода Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперт отметил, что у российских разработчиков есть неплохие предложения в сфере безопасности. С учетом того, что этот рынок изначально был отгорожен от иностранных вендоров, а у российских компаний имеются серьезные компетенции, то критических проблем здесь не наблюдается.

— Отечественные ИБ-вендоры предлагают решения и в области сетевой безопасности, и в защите рабочих мест, и в защите сред виртуализации. Также у нас нет особых проблем в плане системного ПО. А вот когда смещаемся в сторону прикладного ПО, начинаются вопросы, потому что отсутствие зрелых систем того же автоматизированного проектирования и прочих подобных вещей серьезно влияет на готовность заказчиков переводить всю IT-инфраструктуру на российские решения, — поделился Павел Коростелев.

Адаптировался ли бизнес

По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», российский бизнес в целом неплохо справляется с ситуацией, хотя это непросто.

— На мой взгляд, во многом адаптация уже произошла, в том числе психологическая. Но, к сожалению, это лишь первая волна. Самые основные системы быстро не меняются, к этому еще не приступали, но рано или поздно придется. Возможно, потребуется перестройка бизнес-процессов, и это будет больно, — рассказал «Известиям» Иван Денисов.

По словам Константина Степанова, катастрофы после ухода зарубежных вендоров не случилось, однако вопрос безопасной разработки стал еще актуальнее.

— При создании приложений для бизнеса распространено использование открытых исходных кодов. С конца февраля службы безопасности банков не рекомендуют обновлять такие программы, при этом в их старых версиях обнаруживаются уязвимости. Всё это замедляет скорость разработки. Расходы растут и у отечественных вендоров, так как нужно тратить ресурсы на проверку инструментов Open Source. Как результат, процессы замедляются и становятся дороже, — подчеркнул Степанов.