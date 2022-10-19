Обратно связь: Cisco может возобновить поставки в Россию
Американский производитель телеком-оборудования и софта Cisco может возобновить поставки в Россию, рассказали «Известиям» три источника на рынке связи. По словам одного из них, речь идет не о полном возвращении компании в РФ, а о ввозе продукции через посредника. Дистрибутором может стать компания IBS, с которой Cisco довольно давно сотрудничает, уточнил собеседник. По мнению экспертов, рассмотрение вопроса о вероятном возобновлении поставок в Россию связано с потерей $200 млн выручки за квартал после ухода из страны.
Назад в будущее
Компания Cisco может возобновить поставки в Россию, рассказал «Известиям» источник на отечественном телеком-рынке. По его словам, заявив об уходе из РФ летом нынешнего года, производитель передал все российские активы своему партнеру — компании IBS. Эту информацию подтвердил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Теперь же для сохранения российской доли рынка фирма может использовать дистрибуторскую модель продаж, то есть работать через посредника, рассказал источник. По его словам, IBS уже давно ключевой партнер американской компании в России и сейчас, вероятно, будет отвечать за дистрибуцию решений американской корпорации. Возможны поставки напрямую, поскольку еще 7 апреля Минфин США вывел из-под санкций телекоммуникационное оборудование, объяснил собеседник издания.
В IBS «Известиям» сказали, что не комментируют информацию о вероятном партнерстве с Cisco и возможное сотрудничество в области поставок. В пресс-службе Cisco не ответили на запрос.
До марта этого года Cisco поставляла в Россию роутеры, коммутаторы, средства для IP-телефонии, оборудование для Wi-Fi-сетей и программное обеспечение — например, софт для вебинаров и удаленных конференций Cisco Jabber и Cisco WebEx. Затем компания прекратила работу на территории России и Белоруссии, закрыла офис в РФ, перестала продавать новое оборудование и ПО, а также приостановила обновления уже купленных решений.
О том, что в Cisco рассматривают возможность возвращения на российский рынок, знает другой источник «Известий» на телеком-рынке.
— Ранее у корпорации было большое количество клиентов среди крупных государственных и частных компаний, в том числе промышленных, — отметил он.
Вероятное решение сохранить бизнес в России может быть связано с финансовыми потерями корпорации, сказал «Известиям» генеральный директор R-Style Softlab Лев Френкель. Он подчеркнул: после ухода из страны Cisco лишилась $200 млн прибыли за квартал. Эта сумма не ставит компанию на грань банкротства, но может вынудить пересмотреть планы развития своих продуктов, объяснил Лев Френкель.
Россия — привлекательный рынок, ведь решения Cisco пользовались популярностью у крупных компаний и корпораций, согласен PR-директор TrueConf Арсен Мартиросян.
По словам собеседников «Известий», если американский производитель восстановит поставки, цены на оборудование и ПО Cisco, скорее всего, останутся на том же уровне, что и раньше. Укрепление курса рубля может даже снизить стоимость продукции, уверены эксперты.
Вопрос доверия
По словам еще одного собеседника «Известий», у возобновления поставок коммуникационных устройств и возвращения облачного сервиса Cisco Webex может быть и политический мотив — через американское оборудование можно собирать информацию о российских компаниях и структурах. Вероятность утечки корпоративных данных очень высока, предупредил он.
Важно и то, что отечественные заказчики оборудования утратили доверие к иностранным разработчикам, которые в любой момент могут прекратить деятельность в России или ввести ограничения на работу своих продуктов и сервисов на территории страны, добавил Арсен Мартиросян.
С другой стороны, Сisco довольно мягко уходила из России, поэтому часть бывших клиентов, вероятно, вернутся к продуктам компании.
— Они разослали всем партнерам письма о том, что делать, если им придется заблокировать в РФ доступ к обновлениям или превратить все устройства в «тыкву». Дали инструкции, как сделать так, чтобы решения не были заблокированы, — отметил исполнительный директор компании «Смарт-софт» Сергей Черномашенцев.
При этом у желающих и сейчас нет проблем с покупкой продуктов Cisco: оборудование ввозят по параллельному импорту. Но вероятны сложности, в случае если техника сломается, а также затруднения с обновлением ПО. Впрочем, пока в России есть и свои специалисты по работе с продуктами Cisco.