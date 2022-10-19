Обратно связь: Cisco может возобновить поставки в Россию

Американский производитель телеком-оборудования и софта Cisco может возобновить поставки в Россию, рассказали «Известиям» три источника на рынке связи . По словам одного из них, речь идет не о полном возвращении компании в РФ, а о ввозе продукции через посредника. Дистрибутором может стать компания IBS, с которой Cisco довольно давно сотрудничает, уточнил собеседник. По мнению экспертов, рассмотрение вопроса о вероятном возобновлении поставок в Россию связано с потерей $200 млн выручки за квартал после ухода из страны.

Назад в будущее

Компания Cisco может возобновить поставки в Россию , рассказал «Известиям» источник на отечественном телеком-рынке. По его словам, заявив об уходе из РФ летом нынешнего года, производитель передал все российские активы своему партнеру — компании IBS. Эту информацию подтвердил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Теперь же для сохранения российской доли рынка фирма может использовать дистрибуторскую модель продаж, то есть работать через посредника , рассказал источник. По его словам, IBS уже давно ключевой партнер американской компании в России и сейчас, вероятно, будет отвечать за дистрибуцию решений американской корпорации. Возможны поставки напрямую, поскольку еще 7 апреля Минфин США вывел из-под санкций телекоммуникационное оборудование , объяснил собеседник издания.

В IBS «Известиям» сказали, что не комментируют информацию о вероятном партнерстве с Cisco и возможное сотрудничество в области поставок. В пресс-службе Cisco не ответили на запрос.

До марта этого года Cisco поставляла в Россию роутеры, коммутаторы, средства для IP-телефонии, оборудование для Wi-Fi-сетей и программное обеспечение — например, софт для вебинаров и удаленных конференций Cisco Jabber и Cisco WebEx . Затем компания прекратила работу на территории России и Белоруссии, закрыла офис в РФ, перестала продавать новое оборудование и ПО, а также приостановила обновления уже купленных решений.

О том, что в Cisco рассматривают возможность возвращения на российский рынок, знает другой источник «Известий» на телеком-рынке.

— Ранее у корпорации было большое количество клиентов среди крупных государственных и частных компаний, в том числе промышленных , — отметил он.

Вероятное решение сохранить бизнес в России может быть связано с финансовыми потерями корпорации , сказал «Известиям» генеральный директор R-Style Softlab Лев Френкель. Он подчеркнул: после ухода из страны Cisco лишилась $200 млн прибыли за квартал . Эта сумма не ставит компанию на грань банкротства, но может вынудить пересмотреть планы развития своих продуктов, объяснил Лев Френкель.

Обратно связь Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Россия — привлекательный рынок, ведь решения Cisco пользовались популярностью у крупных компаний и корпораций , согласен PR-директор TrueConf Арсен Мартиросян.

По словам собеседников «Известий», если американский производитель восстановит поставки, цены на оборудование и ПО Cisco, скорее всего, останутся на том же уровне , что и раньше. Укрепление курса рубля может даже снизить стоимость продукции , уверены эксперты.

Вопрос доверия

По словам еще одного собеседника «Известий», у возобновления поставок коммуникационных устройств и возвращения облачного сервиса Cisco Webex может быть и политический мотив — через американское оборудование можно собирать информацию о российских компаниях и структурах . Вероятность утечки корпоративных данных очень высока, предупредил он.

Важно и то, что отечественные заказчики оборудования утратили доверие к иностранным разработчикам, которые в любой момент могут прекратить деятельность в России или ввести ограничения на работу своих продуктов и сервисов на территории страны, добавил Арсен Мартиросян.

С другой стороны, Сisco довольно мягко уходила из России, поэтому часть бывших клиентов, вероятно, вернутся к продуктам компании.

Обратно связь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Они разослали всем партнерам письма о том, что делать, если им придется заблокировать в РФ доступ к обновлениям или превратить все устройства в «тыкву». Дали инструкции, как сделать так, чтобы решения не были заблокированы, — отметил исполнительный директор компании «Смарт-софт» Сергей Черномашенцев.