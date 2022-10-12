Софт в руку: в российских магазинах снова появились продукты Microsoft

В российских магазинах вновь появился офисный пакет «Microsoft 365», который исчез из ассортимента в конце марта . На сайтах ритейлеров указано, что ключ к нему можно активировать только в пределах РФ (за исключением Крыма, Симферополя, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей), то есть речь идет о продукте именно для нашей страны. Цена софта на 20% ниже, чем после начала специальной военной операции. Представители ряда магазинов сообщили, что Microsoft вновь начала поставлять продукцию на российский рынок, хотя официальных заявлений по этому поводу пока не было. По словам экспертов, возобновление работы в РФ спасло бы корпорацию от убытков, хотя часть пользователей она уже потеряла — многие перешли на альтернативные продукты, в том числе отечественные.

Доступный офис

В ассортименте российских магазинов вновь появился офисный пакет Microsoft 365, которого не было с конца марта , когда американская компания официально остановила поставки своих продуктов в РФ. В частности, ПО представлено в AllSoft и Softline (были официальными партнерами корпорации до того, как она поставила на паузу работу в РФ). Любопытно, что сейчас подписка стоит дешевле, чем в начале марта: тогда за семейный пакет нужно было отдать 7400 рублей, а сейчас — 5951 .

— Мы действуем полностью в соответствии с официальной позицией компании Microsoft. Ситуация на сегодня следующая: приобрести новую лицензию на MS Office 365 нельзя, однако в рамках действующих контрактов заказчики могут продлевать существующие лицензии с помесячной оплатой, — сказал в пресс-службе AllSoft .

Софт в руку Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Igor Golovniov

По словам представителей магазина, бизнес-клиенты сейчас не могут приобрести продление подписки . А продаваться лицензии будут до того, как закончатся запасы.

В техподдержке Softline же «Известиям» сообщили, что вновь появившиеся лицензии — это официальные поставки компании Microsoft.

Лицензии на Microsoft 365 есть и в магазинах «Регард» и «Ого!». Представители этих ритейлеров сказали «Известиям», что предлагаемый пакет программ активируется только на территории РФ. В «Ого!» добавили, что с недавних пор американская корпорация вновь разрешила активацию Microsoft 365 в России.

— Магазины получают ключи от дистрибуторов американской компании, — подтвердил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Запрет на активацию Microsoft Office для российских аккаунтов был инициативой самой компании, отметил в беседе с «Известиями» IT-эксперт Дмитрий Бевза.

— Как ввели его тихо, без публичных заявлений, так же тихо могли и отменить. Это не противоречит ни законодательству CША, ни официально декларируемой политике компании в отношении России, — сказал он.

Весной президент Microsoft Брэд Смит заявлял, что компания продолжит работать в России с клиентами, не попавшими под международные санкции, в том числе со школами и больницами , напомнил эксперт.

«Известия» направили запрос в Microsoft и официальным дистрибуторам — 1C-Distribution и Treolan.

Софт в руку1 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Скрытное движение

В конце февраля США ввели санкции на поставку РФ американских технологий . Microsoft официально приостановила деятельность в России 4 марта. Однако минфин США 8 апреля сообщил об отмене части рестрикций . В частности, ведомство разрешило экспорт и продажу в РФ (напрямую или через другие страны) программного обеспечения , услуг, оборудования или технологий, необходимых для обмена информацией в интернете.

Microsoft потратила много времени и средств на продвижение лицензионного программного обеспечения в России, поэтому вполне логично, что корпорация возвращается на рынок и пытается удержать количество пользователей своих продуктов на прежнем уровне , поделился мнением с «Известиями» главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

— Бизнес крупных IT-компаний построен таким образом, что при выпадении одного звена или рынка сбыта корпорация несет значительные издержки. Российский рынок программного обеспечения, пусть и не самый крупный в мире, всё же занимает определенную долю в выручке той же Microsoft и последние годы активно рос , — добавил аналитик R-Style Softlab Александр Шолохов.

Кроме того, с приостановкой работы американской компании в РФ пользователи начали переходить на другие программные продукты. Поэтому стремление Microsoft как можно скорее вернуться на российский рынок совершенно естественно , резюмировал эксперт.

Впрочем, исполнительный директор компании «Смарт-софт» Сергей Черномашенцев утверждает, что окончательно американская корпорация из РФ и не уходила. Даже после официального прекращения поставок продуктов в Россию компания продолжала отгружать OEM-лицензии — версии ПО, поставляемые вместе с аппаратным обеспечением, заявил он.

Софт в руку12 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Microsoft продолжает поддерживать некоммерческие фонды и правозащитные организации. А также тех, кто выступает против СВО. Эти фонды стали покупать и регистрировать на себя лицензии в большом количестве, — рассказал специалист.

По его словам, сейчас Microsoft уже не так тщательно проверяет, точно ли организация, на которую выписывается лицензия, является фондом (школой, колледжем). Выдача лицензий работает в полуавтоматическом режиме, пояснил Сергей Черномашенцев.