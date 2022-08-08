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Офисный потом: в России возник дефицит лицензий для Microsoft Office

Можно ли в условиях санкций купить программный пакет и какие есть альтернативы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России возник дефицит лицензий для Microsoft Office, узнали «Известия». В данный момент отсутствует возможность приобрести как облачный Microsoft 365, так и «коробочные» лицензии. Информацию подтвердили представители крупных торговых сетей. Альтернативу эксперты видят в переходе на российские офисные пакеты. Они бесплатны для персонального использования и никаких причин пользоваться зарубежными продуктами, кроме устоявшихся привычек, нет, уверяют специалисты. Еще один вариант — активация лицензии Office, купленной за границей. А вот приобретение программы на непроверенных интернет-площадках связано с риском потери денег и персональных данных.

Недоступный офис

Чтобы узнать, есть ли сегодня возможность приобрести лицензию на Microsoft 365 (программа подписки, по которой предоставляется доступ ко всем приложениям и облачному хранилищу OneDrive) или «коробочную» лицензию вроде Microsoft Office 2019, «Известия» обратились в магазины, которые раньше продавали это ПО.

— К сожалению, сейчас Microsoft приостановил поставки лицензий в Россию. Когда планируются новые, неизвестно, — сообщили в компании AllSoft, которая выступает официальным партнером Microsoft.

Аналогичным образом ответили в Softline и «Технопарке». Не удалось обнаружить программный пакет и у других крупных ритейлеров.

Офисный потом
таблица
Фото: Getty Images/Aajan
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— В перспективе мы планируем расширить ассортимент цифровыми версиями офисов от других партнеров. «Коробочные» решения Оffice от Microsoft еще можно найти в отдельных магазинах,— заявила представитель «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.

Однако приобрести «коробочные» решения оказалось и сложно, и дорого. Например, в магазине DNS лицензия на Microsoft Office 2021 в версии для дома и бизнеса стоит почти 25 тыс. рублей. В «Ситилинке» ценник аналогичный. Для сравнения, аналогичное решение на американском сайте компании стоит $250, то есть примерно 15 тыс. рублей по текущему курсу.

— В «Ситилинке» цены на Office сопоставимые с рынком. Есть и более дешевые отечественные решения, — ответили в пресс-службе компании на запрос «Известий» о принципе формирования цен на лицензию.

В российском представительстве Microsoft сообщили: озвученная 4 марта позиция компании, заключающаяся в том, что вендор приостанавливает продажи в России, не изменилась.

Офисный потом
офис
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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— Снизилась доступность любого иностранного ПО как классического, так и облачного. Компании и частные пользователи не только лишились возможности оплачивать лицензии и сервисы, но и получать обновления. Так, например, компания Google заблокировала обновление платных приложений, приобретенных через Google Play, — констатировал директор по продуктовому маркетингу «МойОфис» Петр Щеглов.

Возможные альтернативы

В качестве альтернативы облачному Microsoft Office можно использовать отечественные сервисы, например от компаний «Яндекс» или «МойОфис». Кроме того, есть Google Docs, который пока что открыт и бесплатен. Еще одна возможность — купить Microsoft Office за границей и попытаться его активировать, рассказал «Известиям» руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев.

— Правда, в последних двух случаях нужно быть осторожным: если эти сервисы перестанут работать или вам заблокируют лицензионный код, отстоять свои права не получится никак. Учитывая, что в подобных хранилищах данные находятся в «облаке», их можно банально потерять, — предупредил эксперт.

Для частных пользователей доступен широкий набор отечественных облачных сервисов для хранения и редактирования документов как на компьютерах, так и на мобильных устройствах, объяснил Петр Щеглов.

Офисный потом
ноутбук
Фото: Global Look Press/IMAGO/Piero Nigro

— Подписки Microsoft 365 часто покупали для того, чтобы пользоваться настольными приложениями. Заменить их позволяют российские разработчики. Отметим, в программу предустановки отечественного ПО на ПК и смартфоны уже включены офисные приложения, — добавил специалист.

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Российские офисные пакеты бесплатны для персонального использования и никаких причин пользоваться зарубежными продуктами, кроме устоявшихся привычек, нет, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Среди пользователей также популярны решения болгарского OfficeSuite, который предлагает на разный срок офисные приложения, визуально схожие с решениями Microsoft, а также бессрочный продукт от корейского Hancom, который за несколько лет успешно зарекомендовал себя на российском рынке, привела примеры Валерия Андреева.

Осторожно, мошенники

Ограничения, вызванные санкциями, играют на руку злоумышленникам. Поскольку Office 365 распространялся по подписке, в Сети появилось множество предложений купить ключи лицензий на сторонних ресурсах, которые позиционируют себя как официальные партнеры Microsoft, сказала «Известиям» бизнес-архитектор Solar webProxy компании «РТК-Солар» Анастасия Хвещеник.

— Также в Сети распространены программы, которые якобы активируют продукт, но для их установки требуется отключение антивируса. Таким образом, злоумышленники могут беспрепятственно распространять вредоносное ПО. Вместе с установочным файлом на компьютере жертв могут появиться вирусы, шпионы, трояны, криптомайнеры и прочие виды вредоносных программ, — добавила она.

Офисный потом
офис
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Последствия заражения могут быть самыми разными: от потери небольшой суммы денег до выхода устройства из строя и потери персональных данных. Под видом магазинов, предлагающих уникальные программы или решения с невероятно большими скидками, могут скрываться фишинговые или скам-ресуры, цель которых — выманить платежные данные и деньги пользователей, объяснила руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова.

Покупка Microsoft Office на онлайн-площадках сегодня лотерея. Microsoft приостановила активацию своих продуктов на неопределенный срок, поэтому даже купленный у официального ритейлера ключ для России будет выдавать ошибку «неверный регион или страна», предупредил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов. Но по крайней мере официальный продавец обязан вернуть вам деньги за покупку.

— В случае же с пиратскими сайтами-однодневками по продаже ключей, разумеется, у покупателя не будет даже базовой возможности возврата средств. В особо вопиющих случаях пираты продают действующие ключи, прикрепленные к несуществующей организации с большим «парком» рабочих мест, — сказал специалист.

В таком случае пользователю придется подключаться к постороннему корпоративному аккаунту, а у всех купивших общий корпоративный ключ будет одно облачное хранилище файлов на всех. Это открывает бесконечный простор для воровства персональных данных, резюмировал Евгений Харитонов.

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