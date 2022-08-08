Офисный потом: в России возник дефицит лицензий для Microsoft Office

В России возник дефицит лицензий для Microsoft Office, узнали «Известия». В данный момент отсутствует возможность приобрести как облачный Microsoft 365, так и «коробочные» лицензии. Информацию подтвердили представители крупных торговых сетей. Альтернативу эксперты видят в переходе на российские офисные пакеты. Они бесплатны для персонального использования и никаких причин пользоваться зарубежными продуктами, кроме устоявшихся привычек, нет, уверяют специалисты. Еще один вариант — активация лицензии Office, купленной за границей. А вот приобретение программы на непроверенных интернет-площадках связано с риском потери денег и персональных данных.

Недоступный офис

Чтобы узнать, есть ли сегодня возможность приобрести лицензию на Microsoft 365 (программа подписки, по которой предоставляется доступ ко всем приложениям и облачному хранилищу OneDrive) или «коробочную» лицензию вроде Microsoft Office 2019, «Известия» обратились в магазины, которые раньше продавали это ПО.

— К сожалению, сейчас Microsoft приостановил поставки лицензий в Россию. Когда планируются новые, неизвестно, — сообщили в компании AllSoft, которая выступает официальным партнером Microsoft.

Аналогичным образом ответили в Softline и «Технопарке». Не удалось обнаружить программный пакет и у других крупных ритейлеров.

Офисный потом Фото: Getty Images/Aajan

— В перспективе мы планируем расширить ассортимент цифровыми версиями офисов от других партнеров. «Коробочные» решения Оffice от Microsoft еще можно найти в отдельных магазинах, — заявила представитель «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.

Однако приобрести «коробочные» решения оказалось и сложно, и дорого. Например, в магазине DNS лицензия на Microsoft Office 2021 в версии для дома и бизнеса стоит почти 25 тыс. рублей. В «Ситилинке» ценник аналогичный. Для сравнения, аналогичное решение на американском сайте компании стоит $250, то есть примерно 15 тыс. рублей по текущему курсу.

— В «Ситилинке» цены на Office сопоставимые с рынком. Есть и более дешевые отечественные решения, — ответили в пресс-службе компании на запрос «Известий» о принципе формирования цен на лицензию.

В российском представительстве Microsoft сообщили: озвученная 4 марта позиция компании, заключающаяся в том, что вендор приостанавливает продажи в России, не изменилась.

Офисный потом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Снизилась доступность любого иностранного ПО — как классического, так и облачного. Компании и частные пользователи не только лишились возможности оплачивать лицензии и сервисы, но и получать обновления. Так, например, компания Google заблокировала обновление платных приложений, приобретенных через Google Play, — констатировал директор по продуктовому маркетингу «МойОфис» Петр Щеглов.

Возможные альтернативы

В качестве альтернативы облачному Microsoft Office можно использовать отечественные сервисы, например от компаний «Яндекс» или «МойОфис». Кроме того, есть Google Docs, который пока что открыт и бесплатен. Еще одна возможность — купить Microsoft Office за границей и попытаться его активировать, рассказал «Известиям» руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев.

— Правда, в последних двух случаях нужно быть осторожным: если эти сервисы перестанут работать или вам заблокируют лицензионный код, отстоять свои права не получится никак. Учитывая, что в подобных хранилищах данные находятся в «облаке», их можно банально потерять, — предупредил эксперт.

Для частных пользователей доступен широкий набор отечественных облачных сервисов для хранения и редактирования документов как на компьютерах, так и на мобильных устройствах, объяснил Петр Щеглов.

Офисный потом Фото: Global Look Press/IMAGO/Piero Nigro

— Подписки Microsoft 365 часто покупали для того, чтобы пользоваться настольными приложениями. Заменить их позволяют российские разработчики. Отметим, в программу предустановки отечественного ПО на ПК и смартфоны уже включены офисные приложения, — добавил специалист.

Российские офисные пакеты бесплатны для персонального использования и никаких причин пользоваться зарубежными продуктами, кроме устоявшихся привычек, нет, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин .

Среди пользователей также популярны решения болгарского OfficeSuite, который предлагает на разный срок офисные приложения, визуально схожие с решениями Microsoft, а также бессрочный продукт от корейского Hancom , который за несколько лет успешно зарекомендовал себя на российском рынке, привела примеры Валерия Андреева.

Осторожно, мошенники

Ограничения, вызванные санкциями, играют на руку злоумышленникам. Поскольку Office 365 распространялся по подписке, в Сети появилось множество предложений купить ключи лицензий на сторонних ресурсах, которые позиционируют себя как официальные партнеры Microsoft, сказала «Известиям» бизнес-архитектор Solar webProxy компании «РТК-Солар» Анастасия Хвещеник.

— Также в Сети распространены программы, которые якобы активируют продукт, но для их установки требуется отключение антивируса. Таким образом, злоумышленники могут беспрепятственно распространять вредоносное ПО. Вместе с установочным файлом на компьютере жертв могут появиться вирусы, шпионы, трояны, криптомайнеры и прочие виды вредоносных программ, — добавила она.

Офисный потом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Последствия заражения могут быть самыми разными: от потери небольшой суммы денег до выхода устройства из строя и потери персональных данных. Под видом магазинов, предлагающих уникальные программы или решения с невероятно большими скидками, могут скрываться фишинговые или скам-ресуры, цель которых — выманить платежные данные и деньги пользователей, объяснила руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова.

Покупка Microsoft Office на онлайн-площадках сегодня лотерея. Microsoft приостановила активацию своих продуктов на неопределенный срок, поэтому даже купленный у официального ритейлера ключ для России будет выдавать ошибку «неверный регион или страна» , предупредил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов. Но по крайней мере официальный продавец обязан вернуть вам деньги за покупку.

— В случае же с пиратскими сайтами-однодневками по продаже ключей, разумеется, у покупателя не будет даже базовой возможности возврата средств. В особо вопиющих случаях пираты продают действующие ключи, прикрепленные к несуществующей организации с большим «парком» рабочих мест, — сказал специалист.